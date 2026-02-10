Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработали ГОСТ по абразивности зубных паст - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/pasta-867352338.html
В России разработали ГОСТ по абразивности зубных паст
В России разработали ГОСТ по абразивности зубных паст - 10.02.2026, ПРАЙМ
В России разработали ГОСТ по абразивности зубных паст
Первый ГОСТ по абразивности зубных паст разработан в России, сообщает Минпромторг РФ. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T16:05+0300
2026-02-10T16:05+0300
россия
технологии
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/96/832569612_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_d8fc3184788234a984978764cf993a63.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Первый ГОСТ по абразивности зубных паст разработан в России, сообщает Минпромторг РФ. "В России разработан ГОСТ по абразивности зубных паст. Это первый стандарт и новый, запатентованный метод измерения абразивности, не имеющий аналогов", - говорится в сообщении. Разработка выполнена учеными Института цифровой стоматологии МИ РУДН совместно с ФГБУ "Институт физики высоких давлений имени Л.Ф. Верещагина" и поддержана Минпромторгом. "Абразивность зубной пасты - один из ключевых показателей, влияющих на качество такой продукции и ее безопасность для эмали. Ранее ориентиром служил международный индекс RDA. Этот метод имеет ряд недостатков: использование радиоактивных материалов, высокая погрешность измерений и доступность лишь в одной зарубежной лаборатории", - пояснили в ведомстве. Российская методика основана на использовании роторной машины трения и цифровых технологий 3D-профилометрии - это позволяет получать результаты высокой точности без применения радиоактивных веществ. "ГОСТ носит добровольный характер и вступает в силу с 1 июня 2026 года", - добавил Минпромторг.
https://1prime.ru/20260209/roskachestvo-867328778.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/96/832569612_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_bf139ad28342f8cdeb1cb14db021fff8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, рф, минпромторг
РОССИЯ, Технологии, РФ, Минпромторг
16:05 10.02.2026
 
В России разработали ГОСТ по абразивности зубных паст

В России разработали не имеющий аналогов ГОСТ по абразивности зубных паст

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк зубная паста
зубная паста - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
зубная паста . Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Первый ГОСТ по абразивности зубных паст разработан в России, сообщает Минпромторг РФ.
"В России разработан ГОСТ по абразивности зубных паст. Это первый стандарт и новый, запатентованный метод измерения абразивности, не имеющий аналогов", - говорится в сообщении.
Повар - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Роскачество ожидает принятия ГОСТа на русскую кухню до конца года
Вчера, 17:46
Разработка выполнена учеными Института цифровой стоматологии МИ РУДН совместно с ФГБУ "Институт физики высоких давлений имени Л.Ф. Верещагина" и поддержана Минпромторгом.
"Абразивность зубной пасты - один из ключевых показателей, влияющих на качество такой продукции и ее безопасность для эмали. Ранее ориентиром служил международный индекс RDA. Этот метод имеет ряд недостатков: использование радиоактивных материалов, высокая погрешность измерений и доступность лишь в одной зарубежной лаборатории", - пояснили в ведомстве.
Российская методика основана на использовании роторной машины трения и цифровых технологий 3D-профилометрии - это позволяет получать результаты высокой точности без применения радиоактивных веществ.
"ГОСТ носит добровольный характер и вступает в силу с 1 июня 2026 года", - добавил Минпромторг.
 
РОССИЯТехнологииРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала