В России разработали ГОСТ по абразивности зубных паст

2026-02-10T16:05+0300

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Первый ГОСТ по абразивности зубных паст разработан в России, сообщает Минпромторг РФ. "В России разработан ГОСТ по абразивности зубных паст. Это первый стандарт и новый, запатентованный метод измерения абразивности, не имеющий аналогов", - говорится в сообщении. Разработка выполнена учеными Института цифровой стоматологии МИ РУДН совместно с ФГБУ "Институт физики высоких давлений имени Л.Ф. Верещагина" и поддержана Минпромторгом. "Абразивность зубной пасты - один из ключевых показателей, влияющих на качество такой продукции и ее безопасность для эмали. Ранее ориентиром служил международный индекс RDA. Этот метод имеет ряд недостатков: использование радиоактивных материалов, высокая погрешность измерений и доступность лишь в одной зарубежной лаборатории", - пояснили в ведомстве. Российская методика основана на использовании роторной машины трения и цифровых технологий 3D-профилометрии - это позволяет получать результаты высокой точности без применения радиоактивных веществ. "ГОСТ носит добровольный характер и вступает в силу с 1 июня 2026 года", - добавил Минпромторг.

