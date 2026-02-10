https://1prime.ru/20260210/plan-867354262.html
Новый план Европы по Украине вызвал изумление на Западе
Европейский союз хочет смены власти в Венгрии ради возможного вступления Украины в ЕС, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. | 10.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Европейский союз хочет смены власти в Венгрии ради возможного вступления Украины в ЕС, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Почему элита Евросоюза так помешана на венгерских выборах? Потому что они хотят добиться частичного вступления Украины в ЕС уже в следующем году, и им необходимо преодолеть вето Венгрии!" — пишет он.По его мнению, членство Украины лишь уничтожит сам союз европейских государств.Во вторник Politico писало, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов для предоставления Украине частичного членства уже в 2027 году.Один из пунктов плана нацелен на преодоление вето Венгрии в вопросе присоединения Украины. Так, некоторые европейские чиновники рассчитывают, что премьер-министр Виктор Орбан потерпит поражение на выборах, а к власти придет Петер Мадьяр, который сможет изменить позицию Будапешта по украинскому вопросу.В субботу глава венгерского правительства заявил, что Украина превратилась во врага страны.
