Новый план Европы по Украине вызвал изумление на Западе - 10.02.2026
Новый план Европы по Украине вызвал изумление на Западе
Новый план Европы по Украине вызвал изумление на Западе - 10.02.2026, ПРАЙМ
Новый план Европы по Украине вызвал изумление на Западе
Европейский союз хочет смены власти в Венгрии ради возможного вступления Украины в ЕС, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T16:57+0300
2026-02-10T16:57+0300
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Европейский союз хочет смены власти в Венгрии ради возможного вступления Украины в ЕС, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Почему элита Евросоюза так помешана на венгерских выборах? Потому что они хотят добиться частичного вступления Украины в ЕС уже в следующем году, и им необходимо преодолеть вето Венгрии!" — пишет он.По его мнению, членство Украины лишь уничтожит сам союз европейских государств.Во вторник Politico писало, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов для предоставления Украине частичного членства уже в 2027 году.Один из пунктов плана нацелен на преодоление вето Венгрии в вопросе присоединения Украины. Так, некоторые европейские чиновники рассчитывают, что премьер-министр Виктор Орбан потерпит поражение на выборах, а к власти придет Петер Мадьяр, который сможет изменить позицию Будапешта по украинскому вопросу.В субботу глава венгерского правительства заявил, что Украина превратилась во врага страны.
16:57 10.02.2026
 
Новый план Европы по Украине вызвал изумление на Западе

Пилкингтон: ЕС хочет смены власти в Венгрии ради вступления Украины в блок

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Европейский союз хочет смены власти в Венгрии ради возможного вступления Украины в ЕС, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Почему элита Евросоюза так помешана на венгерских выборах? Потому что они хотят добиться частичного вступления Украины в ЕС уже в следующем году, и им необходимо преодолеть вето Венгрии!" — пишет он.
По его мнению, членство Украины лишь уничтожит сам союз европейских государств.
Во вторник Politico писало, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов для предоставления Украине частичного членства уже в 2027 году.
Один из пунктов плана нацелен на преодоление вето Венгрии в вопросе присоединения Украины. Так, некоторые европейские чиновники рассчитывают, что премьер-министр Виктор Орбан потерпит поражение на выборах, а к власти придет Петер Мадьяр, который сможет изменить позицию Будапешта по украинскому вопросу.
В субботу глава венгерского правительства заявил, что Украина превратилась во врага страны.
