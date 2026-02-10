https://1prime.ru/20260210/podrazdelenija-867345478.html

ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки солдат

ДОНЕЦК, 10 фев — ПРАЙМ. Украинское командование из-за острой нехватки личного состава на позициях на Харьковском направлении перебрасывает в регион подразделения Государственной пограничной службы Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, в район Волчанских Хуторов был направлен 11-й отряд государственной пограничной службы Украины. Подразделение уже понесло значительные потери в результате огневого воздействия российских войск. "В район Волчанских Хуторов переброшен 11 ГПСУ, который уже понес значительные потери", — рассказал собеседник агентства.

