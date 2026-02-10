https://1prime.ru/20260210/podrazdelenija-867345478.html
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки солдат
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки солдат - 10.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки солдат
Украинское командование из-за острой нехватки личного состава на позициях на Харьковском направлении перебрасывает в регион подразделения Государственной... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T07:37+0300
2026-02-10T07:37+0300
2026-02-10T07:41+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867345478.jpg?1770698506
ДОНЕЦК, 10 фев — ПРАЙМ. Украинское командование из-за острой нехватки личного состава на позициях на Харьковском направлении перебрасывает в регион подразделения Государственной пограничной службы Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, в район Волчанских Хуторов был направлен 11-й отряд государственной пограничной службы Украины. Подразделение уже понесло значительные потери в результате огневого воздействия российских войск. "В район Волчанских Хуторов переброшен 11 ГПСУ, который уже понес значительные потери", — рассказал собеседник агентства.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки солдат
РИА Новости: ВСУ перебросили в Харьковскую область 11-й отряд пограничников
ДОНЕЦК, 10 фев — ПРАЙМ. Украинское командование из-за острой нехватки личного состава на позициях на Харьковском направлении перебрасывает в регион подразделения Государственной пограничной службы Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника, в район Волчанских Хуторов был направлен 11-й отряд государственной пограничной службы Украины. Подразделение уже понесло значительные потери в результате огневого воздействия российских войск.
"В район Волчанских Хуторов переброшен 11 ГПСУ, который уже понес значительные потери", — рассказал собеседник агентства.