В Хабаровском крае из-за схода вагонов задержали два пассажирских поезда

2026-02-10T02:58+0300

2026-02-10T02:58+0300

2026-02-10T03:59+0300

хабаровский край

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Два пассажирских поезда задержаны из-за схода 25 вагонов в Хабаровском крае, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре России. Ранее в ведомстве сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело. "Допущен сход 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием. Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Правоохранители отметили, что Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.

2026

