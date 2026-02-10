Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Хабаровском крае из-за схода вагонов задержали два пассажирских поезда - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/poezd-867341271.html
В Хабаровском крае из-за схода вагонов задержали два пассажирских поезда
В Хабаровском крае из-за схода вагонов задержали два пассажирских поезда - 10.02.2026, ПРАЙМ
В Хабаровском крае из-за схода вагонов задержали два пассажирских поезда
Два пассажирских поезда задержаны из-за схода 25 вагонов в Хабаровском крае, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре России. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T02:58+0300
2026-02-10T03:59+0300
бизнес
россия
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867341271.jpg?1770685173
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Два пассажирских поезда задержаны из-за схода 25 вагонов в Хабаровском крае, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре России. Ранее в ведомстве сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело. "Допущен сход 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием. Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Правоохранители отметили, что Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хабаровский край
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край
02:58 10.02.2026 (обновлено: 03:59 10.02.2026)
 
В Хабаровском крае из-за схода вагонов задержали два пассажирских поезда

В Хабаровском крае два пассажирских поезда задержали из-за схода 25 вагонов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Два пассажирских поезда задержаны из-за схода 25 вагонов в Хабаровском крае, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре России.
Ранее в ведомстве сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело.
"Допущен сход 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием. Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Правоохранители отметили, что Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.
 
БизнесРОССИЯХабаровский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала