Посол России в Туркмении рассказал о доверительном общении с лидерами - 10.02.2026, ПРАЙМ
Посол России в Туркмении рассказал о доверительном общении с лидерами
Посол России в Туркмении рассказал о доверительном общении с лидерами - 10.02.2026, ПРАЙМ
Посол России в Туркмении рассказал о доверительном общении с лидерами
Сложившееся доверительное общение между лидерами России и Туркмении является важнейшим фактором всестороннего укрепления стратегического партнёрства двух стран, | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T05:42+0300
2026-02-10T05:42+0300
АШХАБАД, 10 фев – ПРАЙМ. Сложившееся доверительное общение между лидерами России и Туркмении является важнейшим фактором всестороннего укрепления стратегического партнёрства двух стран, заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. "Сложившееся доверительное общение лидеров наших государств является важнейшим фактором, влияющим на всестороннее укрепление стратегического партнёрства двух стран", – написал он в статье, посвященной Дню дипломатического работника, которую опубликовала официальная газета "Нейтральный Туркменистан". По его словам, именно благодаря такому формату взаимодействия на высшем уровне 2025 год стал знаковым для российско-туркменских отношений. "Такого динамичного делегационного обмена, а также весомого количества подписанных документов мы не видели давно", – отметил Волынкин. Посол напомнил, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов дважды посетил Россию в 2025 году. В мае он прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а в декабре – в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ. Двенадцатого декабря с ответным визитом в Ашхабад прибыл президент РФ Владимир Путин, который выступил на пленарном заседании международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего", приуроченного к 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Волынкин подчеркнул, что в 2025 году стороны стали свидетелями поступательного развития двусторонних отношений, активного расширения деловых и гуманитарных контактов, реализации совместных инициатив на площадке ООН. Россия и Туркмения в качестве сопредседателей СНГ активизировали взаимодействие по линии правительственных и парламентских структур. Дипломат отметил близость или совпадение подходов двух стран по большинству ключевых вопросов международной политики. Россия принимала деятельное участие в работе созданных по инициативе Туркмении Групп друзей нейтралитета и устойчивого транспорта, поддержала предложенные Ашхабадом проекты резолюций Генассамблеи ООН "Об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия" и "О нейтралитете Туркменистана". Активно развивался диалог по вопросам сотрудничества на Каспии, добавил он. День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Посол России в Туркмении рассказал о доверительном общении с лидерами

Посол Волынкин: доверительное общение лидеров РФ и Туркмении укрепляет партнерство

