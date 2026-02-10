В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, указано в документе, размещённом на информационном портале нижней палаты парламента.
"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что в настоящий момент граждане должны регистрироваться по месту пребывания и жительства в стране, и за проживание без регистрации, а также за нарушение установленных правил предусмотрены административные штрафы. В законопроекте предполагается заменить эту обязанность правом.
В пояснительной записке также подчеркивается, что регистрация уже не дает полного и точного представления о перемещении граждан. Помимо этого, обязательный характер регистрации по месту жительства на практике создает административные сложности для тех, кто арендует жилье или постоянно меняет место жительства.
