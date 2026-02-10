Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/propiska-867364298.html
В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки
В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки - 10.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки
Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, указано в документе, размещённом на... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T22:39+0300
2026-02-10T22:39+0300
общество
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/48/774964813_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b75d0610e56a70fb46f7c74329b4eb3d.jpg
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, указано в документе, размещённом на информационном портале нижней палаты парламента."Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.Отмечается, что в настоящий момент граждане должны регистрироваться по месту пребывания и жительства в стране, и за проживание без регистрации, а также за нарушение установленных правил предусмотрены административные штрафы. В законопроекте предполагается заменить эту обязанность правом.В пояснительной записке также подчеркивается, что регистрация уже не дает полного и точного представления о перемещении граждан. Помимо этого, обязательный характер регистрации по месту жительства на практике создает административные сложности для тех, кто арендует жилье или постоянно меняет место жительства.
https://1prime.ru/20260210/migranty-867354573.html
https://1prime.ru/20260208/gosduma-867295279.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/48/774964813_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_fac2994da729fba3423fcacd7833dffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
22:39 10.02.2026
 
В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки

В ГД предложили отменить обязательную прописку по месту жительства для граждан РФ

© fotolia.com / Brian JacksonКлючи
Ключи - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Ключи. Архивное фото
© fotolia.com / Brian Jackson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, указано в документе, размещённом на информационном портале нижней палаты парламента.

"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
Сотрудник Федеральной миграционной службы РФ проверяет документы у торговца рынка - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
ГД одобрила проект о повышении штрафов для мигрантов
17:04
Отмечается, что в настоящий момент граждане должны регистрироваться по месту пребывания и жительства в стране, и за проживание без регистрации, а также за нарушение установленных правил предусмотрены административные штрафы. В законопроекте предполагается заменить эту обязанность правом.

В пояснительной записке также подчеркивается, что регистрация уже не дает полного и точного представления о перемещении граждан. Помимо этого, обязательный характер регистрации по месту жительства на практике создает административные сложности для тех, кто арендует жилье или постоянно меняет место жительства.
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
В Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков
8 февраля, 20:07
 
ОбществоРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала