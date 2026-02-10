Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия создает в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности - 10.02.2026
Россия создает в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "По инициативе президента (РФ) Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", - сказал он в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника. Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в налаживании честного международного сотрудничества, которое основывается на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства. "Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе - наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном", - указал также он. День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По инициативе президента (РФ) Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", - сказал он в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.
Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в налаживании честного международного сотрудничества, которое основывается на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства.
"Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе - наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном", - указал также он.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
 
