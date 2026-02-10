https://1prime.ru/20260210/rossija-867339970.html
Россия создает в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности
Россия создает в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности - 10.02.2026, ПРАЙМ
Россия создает в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности
Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T00:19+0300
2026-02-10T00:19+0300
2026-02-10T00:19+0300
россия
экономика
рф
евразия
белоруссия
сергей лавров
владимир путин
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867339970.jpg?1770671945
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По инициативе президента (РФ) Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", - сказал он в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.
Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в налаживании честного международного сотрудничества, которое основывается на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства.
"Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе - наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном", - указал также он.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
рф
евразия
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, евразия, белоруссия, сергей лавров, владимир путин, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, РФ, ЕВРАЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
Россия создает в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности
Лавров: РФ работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По инициативе президента (РФ) Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", - сказал он в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.
Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в налаживании честного международного сотрудничества, которое основывается на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства.
"Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе - наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном", - указал также он.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.