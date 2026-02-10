https://1prime.ru/20260210/rossija-867339970.html

Россия создает в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности

Россия создает в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности - 10.02.2026, ПРАЙМ

Россия создает в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности

Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T00:19+0300

2026-02-10T00:19+0300

2026-02-10T00:19+0300

россия

экономика

рф

евразия

белоруссия

сергей лавров

владимир путин

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867339970.jpg?1770671945

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "По инициативе президента (РФ) Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", - сказал он в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника. Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в налаживании честного международного сотрудничества, которое основывается на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства. "Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе - наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном", - указал также он. День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.

рф

евразия

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, евразия, белоруссия, сергей лавров, владимир путин, мид рф, мид