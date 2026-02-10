Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия собрала рекордный портфель заказов на $70 миллиардов - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260210/rossija-867341827.html
Россия собрала рекордный портфель заказов на $70 миллиардов
Россия собрала рекордный портфель заказов на $70 миллиардов - 10.02.2026, ПРАЙМ
Россия собрала рекордный портфель заказов на $70 миллиардов
России удалось собрать рекордный портфель заказов на сумму в 70 миллиардов долларов за счет крупных контрактов как с традиционными партнерами, так и за счет... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T03:26+0300
2026-02-10T03:26+0300
россия
экономика
рф
саудовская аравия
сша
денис мантуров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867341827.jpg?1770683172
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. России удалось собрать рекордный портфель заказов на сумму в 70 миллиардов долларов за счет крупных контрактов как с традиционными партнерами, так и за счет выхода российских субъектов ВТС на новые рынки сбыта, заявил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом страны Владимиром Путиным 12 января заявил, что портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов. "Текущий портфель заказов действительно составляет порядка 70 миллиардов долларов США. Его объем за прошедший год удалось нарастить путем подписания крупных контрактов с нашими традиционными партнерами, а также за счет выхода российских субъектов ВТС на новые рынки сбыта", - сказал представитель службы. По его словам, в настоящее время партнеры проявляют интерес к поставкам авиационной, вертолетной и автомобильной техники, систем ПВО, стрелкового оружия и средств ближнего боя, БПЛА и средств борьбы с ними.
рф
саудовская аравия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, саудовская аравия, сша, денис мантуров, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, Денис Мантуров, Владимир Путин
03:26 10.02.2026
 
Россия собрала рекордный портфель заказов на $70 миллиардов

ФСВТС: Россия собрала рекордный портфель заказов на сумму в 70 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. России удалось собрать рекордный портфель заказов на сумму в 70 миллиардов долларов за счет крупных контрактов как с традиционными партнерами, так и за счет выхода российских субъектов ВТС на новые рынки сбыта, заявил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом страны Владимиром Путиным 12 января заявил, что портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов.
"Текущий портфель заказов действительно составляет порядка 70 миллиардов долларов США. Его объем за прошедший год удалось нарастить путем подписания крупных контрактов с нашими традиционными партнерами, а также за счет выхода российских субъектов ВТС на новые рынки сбыта", - сказал представитель службы.
По его словам, в настоящее время партнеры проявляют интерес к поставкам авиационной, вертолетной и автомобильной техники, систем ПВО, стрелкового оружия и средств ближнего боя, БПЛА и средств борьбы с ними.
 
ЭкономикаРОССИЯРФСАУДОВСКАЯ АРАВИЯСШАДенис МантуровВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала