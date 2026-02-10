https://1prime.ru/20260210/rossija-867341827.html

Россия собрала рекордный портфель заказов на $70 миллиардов

2026-02-10T03:26+0300

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. России удалось собрать рекордный портфель заказов на сумму в 70 миллиардов долларов за счет крупных контрактов как с традиционными партнерами, так и за счет выхода российских субъектов ВТС на новые рынки сбыта, заявил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом страны Владимиром Путиным 12 января заявил, что портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов. "Текущий портфель заказов действительно составляет порядка 70 миллиардов долларов США. Его объем за прошедший год удалось нарастить путем подписания крупных контрактов с нашими традиционными партнерами, а также за счет выхода российских субъектов ВТС на новые рынки сбыта", - сказал представитель службы. По его словам, в настоящее время партнеры проявляют интерес к поставкам авиационной, вертолетной и автомобильной техники, систем ПВО, стрелкового оружия и средств ближнего боя, БПЛА и средств борьбы с ними.

