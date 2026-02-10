Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в январе потратили на покупку новых легковушек на 42% меньше - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/rossijane-867341204.html
Россияне в январе потратили на покупку новых легковушек на 42% меньше
Россияне в январе потратили на покупку новых легковушек на 42% меньше - 10.02.2026, ПРАЙМ
Россияне в январе потратили на покупку новых легковушек на 42% меньше
Жители России по итогам января 2026 года потратили на покупку новых легковых автомобилей суммарно около 282,1 миллиарда рублей, что на 42% меньше, чем месяцем... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T02:58+0300
2026-02-10T02:58+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867341204.jpg?1770681532
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Жители России по итогам января 2026 года потратили на покупку новых легковых автомобилей суммарно около 282,1 миллиарда рублей, что на 42% меньше, чем месяцем ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат". Продажи новых легковушек в России за первый месяц 2026 года сократились на 9,5% в годовом выражении и составили 80,6 тысячи единиц, сообщал в начале февраля "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом, по данным агентства, средняя цена на такие машины в январе составила 3,5 миллиона рублей. Таким образом, за месяц россияне потратили на покупку новых легковых машин 282,1 миллиарда рублей, тогда как месяцем ранее эта сумма составляла 487,4 миллиарда. При этом по сравнению с январем 2025 года траты жителей страны на новые легковушки выросли на 2%. Год назад они составляли 276,2 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
02:58 10.02.2026
 
Россияне в январе потратили на покупку новых легковушек на 42% меньше

"Автостат": россияне в январе потратили на покупку новых легковушек на 42% меньше

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Жители России по итогам января 2026 года потратили на покупку новых легковых автомобилей суммарно около 282,1 миллиарда рублей, что на 42% меньше, чем месяцем ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат".
Продажи новых легковушек в России за первый месяц 2026 года сократились на 9,5% в годовом выражении и составили 80,6 тысячи единиц, сообщал в начале февраля "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом, по данным агентства, средняя цена на такие машины в январе составила 3,5 миллиона рублей.
Таким образом, за месяц россияне потратили на покупку новых легковых машин 282,1 миллиарда рублей, тогда как месяцем ранее эта сумма составляла 487,4 миллиарда.
При этом по сравнению с январем 2025 года траты жителей страны на новые легковушки выросли на 2%. Год назад они составляли 276,2 миллиарда рублей.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала