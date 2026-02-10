https://1prime.ru/20260210/rossijane-867341204.html

Россияне в январе потратили на покупку новых легковушек на 42% меньше

бизнес

россия

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Жители России по итогам января 2026 года потратили на покупку новых легковых автомобилей суммарно около 282,1 миллиарда рублей, что на 42% меньше, чем месяцем ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат". Продажи новых легковушек в России за первый месяц 2026 года сократились на 9,5% в годовом выражении и составили 80,6 тысячи единиц, сообщал в начале февраля "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом, по данным агентства, средняя цена на такие машины в январе составила 3,5 миллиона рублей. Таким образом, за месяц россияне потратили на покупку новых легковых машин 282,1 миллиарда рублей, тогда как месяцем ранее эта сумма составляла 487,4 миллиарда. При этом по сравнению с январем 2025 года траты жителей страны на новые легковушки выросли на 2%. Год назад они составляли 276,2 миллиарда рублей.

бизнес, россия