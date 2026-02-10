https://1prime.ru/20260210/rossijane-867342279.html
Опрос: россияне хотят больше отдыхать в рабочих днях
Опрос: россияне хотят больше отдыхать в рабочих днях - 10.02.2026, ПРАЙМ
Опрос: россияне хотят больше отдыхать в рабочих днях
Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T03:47+0300
2026-02-10T03:47+0300
2026-02-10T03:47+0300
бизнес
экономика
россия
лдпр
superjob
дума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867342279.jpg?1770684443
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только рабочие, но и выходные дни, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
Партия ЛДПР в конце января внесла на рассмотрение Думы законопроект, в котором предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха.
"Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом", - показало исследование среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения.
Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (74 и 69% соответственно), так и противников инициативы (8 и 3%). Молодежь и россияне старше 45 лет поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.
Хотят отдыхать дольше россияне с высшим образованием (74% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, лдпр, superjob, дума
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ЛДПР, SuperJob, Дума
Опрос: россияне хотят больше отдыхать в рабочих днях
SuperJob: россияне хотят больше отдыхать в рабочих днях
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только рабочие, но и выходные дни, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
Партия ЛДПР в конце января внесла на рассмотрение Думы законопроект, в котором предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха.
"Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом", - показало исследование среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения.
Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (74 и 69% соответственно), так и противников инициативы (8 и 3%). Молодежь и россияне старше 45 лет поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.
Хотят отдыхать дольше россияне с высшим образованием (74% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным).