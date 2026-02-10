Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос: россияне хотят больше отдыхать в рабочих днях - 10.02.2026
Опрос: россияне хотят больше отдыхать в рабочих днях
2026-02-10T03:47+0300
2026-02-10T03:47+0300
бизнес
экономика
россия
лдпр
superjob
дума
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только рабочие, но и выходные дни, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. Партия ЛДПР в конце января внесла на рассмотрение Думы законопроект, в котором предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха. "Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом", - показало исследование среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения. Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (74 и 69% соответственно), так и противников инициативы (8 и 3%). Молодежь и россияне старше 45 лет поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет. Хотят отдыхать дольше россияне с высшим образованием (74% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным).
бизнес, россия, лдпр, superjob, дума
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ЛДПР, SuperJob, Дума
03:47 10.02.2026
 
Опрос: россияне хотят больше отдыхать в рабочих днях

SuperJob: россияне хотят больше отдыхать в рабочих днях

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только рабочие, но и выходные дни, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
Партия ЛДПР в конце января внесла на рассмотрение Думы законопроект, в котором предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха.
"Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом", - показало исследование среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения.
Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (74 и 69% соответственно), так и противников инициативы (8 и 3%). Молодежь и россияне старше 45 лет поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.
Хотят отдыхать дольше россияне с высшим образованием (74% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным).
 
