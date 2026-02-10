Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские приборы установят на космические аппараты КНР - 10.02.2026
Российские приборы установят на космические аппараты КНР
2026-02-10T18:48+0300
2026-02-10T18:48+0300
ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Российские приборы для исследования Луны готовятся к установке на космические аппараты КНР, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. "Российские приборы для исследования Луны готовятся к установке на китайские космические аппараты "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", - сказал дипломат. На второе полугодие 2026 года запланирована миссия "Чанъэ-7" в рамках четвёртого этапа китайской программы исследования Луны, она включает в свой состав посадочный аппарат, который должен совершить посадку на южном полюсе Луны. Цель миссии - проведение научных исследований в окрестности Южного полюса Луны, в том числе изучение характеристик реголита поверхности, внутренних свойств и космической среды в месте посадки. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7" 2 сентября 2025 года в Пекине. Меморандум был включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
Российские приборы установят на космические аппараты КНР

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Российские приборы для исследования Луны готовятся к установке на космические аппараты КНР, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Российские приборы для исследования Луны готовятся к установке на китайские космические аппараты "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", - сказал дипломат.
На второе полугодие 2026 года запланирована миссия "Чанъэ-7" в рамках четвёртого этапа китайской программы исследования Луны, она включает в свой состав посадочный аппарат, который должен совершить посадку на южном полюсе Луны. Цель миссии - проведение научных исследований в окрестности Южного полюса Луны, в том числе изучение характеристик реголита поверхности, внутренних свойств и космической среды в месте посадки.
"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7" 2 сентября 2025 года в Пекине. Меморандум был включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
Частичное солнечное затмение - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
"Упадет на Солнце". Ученые рассказали о загадочной находке в космосе
21 января, 17:43
 
