Российские приборы установят на космические аппараты КНР

ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Российские приборы для исследования Луны готовятся к установке на космические аппараты КНР, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. "Российские приборы для исследования Луны готовятся к установке на китайские космические аппараты "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", - сказал дипломат. На второе полугодие 2026 года запланирована миссия "Чанъэ-7" в рамках четвёртого этапа китайской программы исследования Луны, она включает в свой состав посадочный аппарат, который должен совершить посадку на южном полюсе Луны. Цель миссии - проведение научных исследований в окрестности Южного полюса Луны, в том числе изучение характеристик реголита поверхности, внутренних свойств и космической среды в месте посадки. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7" 2 сентября 2025 года в Пекине. Меморандум был включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.

