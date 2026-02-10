Российский рынок акций за основную сессию снизился

https://1prime.ru/20260210/rossiya-867357376.html

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника понизился на 0,32%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,32% - до 2 717,04 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,27%, до 1 122,51 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,25%, до 1 108,58 пункта.

