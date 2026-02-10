Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260210/rossiya-867358388.html
ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. После введения безвизового режима для граждан РФ число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "По нашим оценкам, на сегодняшний день число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как введение безвиза отразилось на турпотоке из РФ в КНР. Моргулов отметил, что большинство российских граждан прибывают в Китай в рамках безвизового въезда. "Наибольшей популярностью, помимо традиционных направлений – Пекин, Шанхай и Хайнань, пользуются Гуанчжоу, Харбин, приграничные города провинции Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия - Хэйхэ, Суйфэньхэ, Маньчжурия", - добавил посол. Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
19:47 10.02.2026
 
Число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40 процентоа

Посол Моргулов: после введения безвиза число посещающих Китай россиян выросло на 40%

ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. После введения безвизового режима для граждан РФ число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"По нашим оценкам, на сегодняшний день число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как введение безвиза отразилось на турпотоке из РФ в КНР.
Моргулов отметил, что большинство российских граждан прибывают в Китай в рамках безвизового въезда. "Наибольшей популярностью, помимо традиционных направлений – Пекин, Шанхай и Хайнань, пользуются Гуанчжоу, Харбин, приграничные города провинции Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия - Хэйхэ, Суйфэньхэ, Маньчжурия", - добавил посол.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Договор о добрососедстве России и Китая продлили на пять лет
4 февраля, 17:08
 
Заголовок открываемого материала