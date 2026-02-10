https://1prime.ru/20260210/rossiya-867363275.html

Российский посол рассказал о росте несырьевого экспорта в Китай

Российский посол рассказал о росте несырьевого экспорта в Китай - 10.02.2026, ПРАЙМ

Российский посол рассказал о росте несырьевого экспорта в Китай

Несырьевой экспорт из России в Китай достиг хороших результатов, он становится новой точкой роста российско-китайской торговли, заявил в интервью РИА Новости... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T22:02+0300

2026-02-10T22:02+0300

2026-02-10T22:02+0300

россия

мировая экономика

китай

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_0:62:1500:906_1920x0_80_0_0_4dfe1980b93ed3c2b329149ad2977a1e.jpg

ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Несырьевой экспорт из России в Китай достиг хороших результатов, он становится новой точкой роста российско-китайской торговли, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По его словам, в случае с российскими поставками в Китай речь идет о достаточно широкой номенклатуре продукции, не включающей энергоресурсы. "По многим категориям за последнее время удалось существенно продвинуться и достичь хороших результатов", - сказал Моргулов, отметив, что, к примеру, в 2025 голу более чем в полтора раза увеличились поставки отечественной меди и алюминия в КНР, в совокупности составив почти 11 миллиардов долларов. Как отметил Моргулов, в прошлом году на 50% выросли отгрузки различных руд, в 14 раз – российского золота. Неплохие показатели также наблюдается в экспорте товаров химической промышленности, удобрений, целлюлозно-бумажной продукции, изделий из пластмассы и резины. "Эти направления превращаются в новые точки роста российско-китайской торговли и, надеемся, будут поступательно набирать обороты с учетом огромного потенциала китайского рынка", - добавил дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.

https://1prime.ru/20260207/kitay-867272563.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, рф