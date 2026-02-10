Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Несырьевой экспорт из России в Китай достиг хороших результатов, он становится новой точкой роста российско-китайской торговли, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По его словам, в случае с российскими поставками в Китай речь идет о достаточно широкой номенклатуре продукции, не включающей энергоресурсы. "По многим категориям за последнее время удалось существенно продвинуться и достичь хороших результатов", - сказал Моргулов, отметив, что, к примеру, в 2025 голу более чем в полтора раза увеличились поставки отечественной меди и алюминия в КНР, в совокупности составив почти 11 миллиардов долларов. Как отметил Моргулов, в прошлом году на 50% выросли отгрузки различных руд, в 14 раз – российского золота. Неплохие показатели также наблюдается в экспорте товаров химической промышленности, удобрений, целлюлозно-бумажной продукции, изделий из пластмассы и резины. "Эти направления превращаются в новые точки роста российско-китайской торговли и, надеемся, будут поступательно набирать обороты с учетом огромного потенциала китайского рынка", - добавил дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
22:02 10.02.2026
 
Российский посол рассказал о росте несырьевого экспорта в Китай

© fotolia.com / believeinme33
© fotolia.com / believeinme33
ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Несырьевой экспорт из России в Китай достиг хороших результатов, он становится новой точкой роста российско-китайской торговли, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По его словам, в случае с российскими поставками в Китай речь идет о достаточно широкой номенклатуре продукции, не включающей энергоресурсы.
"По многим категориям за последнее время удалось существенно продвинуться и достичь хороших результатов", - сказал Моргулов, отметив, что, к примеру, в 2025 голу более чем в полтора раза увеличились поставки отечественной меди и алюминия в КНР, в совокупности составив почти 11 миллиардов долларов.
Как отметил Моргулов, в прошлом году на 50% выросли отгрузки различных руд, в 14 раз – российского золота. Неплохие показатели также наблюдается в экспорте товаров химической промышленности, удобрений, целлюлозно-бумажной продукции, изделий из пластмассы и резины. "Эти направления превращаются в новые точки роста российско-китайской торговли и, надеемся, будут поступательно набирать обороты с учетом огромного потенциала китайского рынка", - добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
