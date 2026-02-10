Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСТ сообщил о падении спроса россиян на поездки на Кубу - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/rst-867349145.html
РСТ сообщил о падении спроса россиян на поездки на Кубу
РСТ сообщил о падении спроса россиян на поездки на Кубу - 10.02.2026, ПРАЙМ
РСТ сообщил о падении спроса россиян на поездки на Кубу
Спрос на поездки на Кубу среди российских туристов в начале февраля сократился чуть больше, чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РИА... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T13:53+0300
2026-02-10T13:53+0300
туризм
бизнес
россия
куба
российский союз туриндустрии
"слетать.ру"
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Спрос на поездки на Кубу среди российских туристов в начале февраля сократился чуть больше, чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса "Слетать.ру". "Уровень спроса на путешествия на Кубу с бронированиями с 1 по 9 февраля 2026 года и заездами в течение всего 2026 года на 28,7% уступает аналогичным показателям бронирований неделей ранее (с 22 по 31 января)", - говорится в сообщении. "Средний чек на туры на Кубу с заездами с начала января по конец февраля увеличился на 1,2% - до 234,2 тысячи рублей", - заключили в сервисе.
https://1prime.ru/20260209/posolstvo-867335070.html
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2f2cb6ded7cf9c155ad550a6b1f227d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, куба, российский союз туриндустрии, "слетать.ру"
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, Российский союз туриндустрии, "Слетать.ру"
13:53 10.02.2026
 
РСТ сообщил о падении спроса россиян на поездки на Кубу

Спрос россиян на поездки на Кубу в начале февраля сократился на четверть

© Unsplash/AXP PhotographyГавана, Куба
Гавана, Куба
Гавана, Куба. Архивное фото
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Спрос на поездки на Кубу среди российских туристов в начале февраля сократился чуть больше, чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса "Слетать.ру".
"Уровень спроса на путешествия на Кубу с бронированиями с 1 по 9 февраля 2026 года и заездами в течение всего 2026 года на 28,7% уступает аналогичным показателям бронирований неделей ранее (с 22 по 31 января)", - говорится в сообщении.
"Средний чек на туры на Кубу с заездами с начала января по конец февраля увеличился на 1,2% - до 234,2 тысячи рублей", - заключили в сервисе.
Флаг Кубы
Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом
Вчера, 21:59
 
ТуризмБизнесРОССИЯКУБАРоссийский союз туриндустрии"Слетать.ру"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала