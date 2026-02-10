https://1prime.ru/20260210/rst-867349145.html
РСТ сообщил о падении спроса россиян на поездки на Кубу
РСТ сообщил о падении спроса россиян на поездки на Кубу
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Спрос на поездки на Кубу среди российских туристов в начале февраля сократился чуть больше, чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса "Слетать.ру". "Уровень спроса на путешествия на Кубу с бронированиями с 1 по 9 февраля 2026 года и заездами в течение всего 2026 года на 28,7% уступает аналогичным показателям бронирований неделей ранее (с 22 по 31 января)", - говорится в сообщении. "Средний чек на туры на Кубу с заездами с начала января по конец февраля увеличился на 1,2% - до 234,2 тысячи рублей", - заключили в сервисе.
https://1prime.ru/20260209/posolstvo-867335070.html
