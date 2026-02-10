https://1prime.ru/20260210/rubl-867209828.html

Маятник полетит вверх: когда доллар снова будет по 110 рублей

Маятник полетит вверх: когда доллар снова будет по 110 рублей - 10.02.2026, ПРАЙМ

Маятник полетит вверх: когда доллар снова будет по 110 рублей

Автор - Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам"

2026-02-10T05:05+0300

2026-02-10T05:05+0300

2026-02-10T05:05+0300

МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Начнем с того, что прогнозируемость курса рубля сильно упала за последние три года, поскольку ряд фундаментальных факторов, которые ранее позволяли с достаточно высокой точностью определить, где будет курс рубля в ближайшей и среднесрочной перспективе, уже не работают.Стабильность курса рубля сейчас обеспечивают два оставшихся. Во-первых, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ: высокие реальные процентные ставки удерживают капитал в рублевых активах, делая покупку иностранной валюты менее привлекательной.Во-вторых, эффективно работает бюджетное правило: Минфин с помощью операций на рынке сглаживает влияние изменения цен на нефть, продавая больше валюты при падении нефтяных доходов. В условиях ограниченного трансграничного движения капитала из-за санкций и внутренних ограничений иностранная валюта остается внутри страны, что также поддерживает курс рубля. Поэтому ситуация на внутреннем валютном рынке за последние месяцы остается довольно стабильной.В такой обстановке многие обращают внимание на технический анализ по курсу рубля. Но эта штука неплохо работает на непродолжительных временных интервалах и то до тех пор, пока не изменятся фундаментальные факторы.Практика показывает, что единственное, что более-менее хорошо работает в теханализе по паре USD/RUB – это сильные уровни поддержек и сопротивлений. Если летом прошлого года неплохо сработал сильный уровень поддержки по доллару на 78 рублей, то в 2026 году он опустился до отметки 75. Если и он будет пробит, то следующая остановка может быть в районе 72,5 рублей. Далее вниз – 67 рублей.Но тут надо понимать, что курс рубля долгосрочно всегда слабеет, поэтому чем ниже сейчас оттягивается маятник вниз, тем сильнее он затем полетит вверх. Курс доллара всегда возвращается на те уровни, где он однажды уже побывал. Стоит только изменить правила игры. Например, открыть в прежних объемах возможность свободно выводить валюту за рубеж. Однажды это должно случиться, поэтому у нас нет сомнений в том, что USD/RUB когда-нибудь вернется на максимумы 2024 года в район 110 – все дело только в сроках. Кто-то ждет, что это может случится уже через год, а кто-то – через 3-4 года.В начале 2026 года на внутреннем валютном рынке пока ничего принципиально не меняется. На стоимость нефти курс рубля давно уже перестал реагировать, поскольку приходящая в страну валюта во внутреннем контуре пока мало кому интересна, а прозрачные каналы по ее выводу зарубеж почти полностью перекрыты. При этом бюджетное правило компенсирует 2/3 волатильности цен на нефть.Со стороны геополитики важных новостей, которые могли бы повлиять на динамику валютного рынка пока не приходит. Одни раунды переговоров сменяют другие, но военное противостояние на Украине продолжается. Кремль занял упорную позицию, что без решения территориального вопроса на долгосрочное урегулирование конфликта "рассчитывать не стоит". Однако в Киеве ранее уже многократно отвергли это безусловное требование. Поэтому военные действия на взаимное истощение продолжаются.В такой ситуации в феврале по доллару мы ждем торгов в диапазоне: 76,5 - 80,0 рублей. По евро: 90,5 – 94,0 рублей. По юаню: 11,0 - 11,5 рублей. Мы ждем, что рубль может слегка ослабнуть весной относительно текущих уровней, когда ЦБ вновь немного снизит уровень ключевой ставки.Автор - Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам"

