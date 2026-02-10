Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/samolet-867356598.html
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей - 10.02.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей
Чистая прибыль "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ в 2025 году составила 6,888 миллиарда рублей против убытка в 24,122 миллиарда за 2024... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T18:35+0300
2026-02-10T18:35+0300
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/99/761819988_0:175:801:625_1920x0_80_0_0_28820e62ed4b09e20937a6e32287ca5c.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ в 2025 году составила 6,888 миллиарда рублей против убытка в 24,122 миллиарда за 2024 год, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза - до 324,88 миллиарда рублей. Валовая прибыль утроилась и составила 88,46 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась в 1,4 раза, до 236,41 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства на 31 декабря 2025 года снизились до 401,312 миллиарда рублей с 657,156 миллиарда рублей на 31 декабря 2024 года, краткосрочные - увеличились до 1,307 триллиона рублей с 875,866 миллиарда рублей на конец 2024 года.
https://1prime.ru/20260209/aeroflot-867325075.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/99/761819988_0:100:801:700_1920x0_80_0_0_9c1707a29c99363747c17fb11876f5d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
18:35 10.02.2026
 
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей

Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 млрд руб против убытка в 2024 году

© Фото : Объединённая авиастроительная корпорацияОбъединённая авиастроительная корпорация
Объединённая авиастроительная корпорация - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Объединённая авиастроительная корпорация. Архивное фото
© Фото : Объединённая авиастроительная корпорация
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ в 2025 году составила 6,888 миллиарда рублей против убытка в 24,122 миллиарда за 2024 год, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза - до 324,88 миллиарда рублей. Валовая прибыль утроилась и составила 88,46 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась в 1,4 раза, до 236,41 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства на 31 декабря 2025 года снизились до 401,312 миллиарда рублей с 657,156 миллиарда рублей на 31 декабря 2024 года, краткосрочные - увеличились до 1,307 триллиона рублей с 875,866 миллиарда рублей на конец 2024 года.
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
"Аэрофлот" ведет переговоры о закупке 200 самолетов МС-21, сообщил Савельев
Вчера, 16:34
 
БизнесФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала