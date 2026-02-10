https://1prime.ru/20260210/samolet-867356598.html

Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей

бизнес

финансы

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ в 2025 году составила 6,888 миллиарда рублей против убытка в 24,122 миллиарда за 2024 год, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза - до 324,88 миллиарда рублей. Валовая прибыль утроилась и составила 88,46 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась в 1,4 раза, до 236,41 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства на 31 декабря 2025 года снизились до 401,312 миллиарда рублей с 657,156 миллиарда рублей на 31 декабря 2024 года, краткосрочные - увеличились до 1,307 триллиона рублей с 875,866 миллиарда рублей на конец 2024 года.

бизнес, финансы