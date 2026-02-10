https://1prime.ru/20260210/samolet-867356598.html
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей - 10.02.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей
Чистая прибыль "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ в 2025 году составила 6,888 миллиарда рублей против убытка в 24,122 миллиарда за 2024... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T18:35+0300
2026-02-10T18:35+0300
2026-02-10T18:35+0300
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/99/761819988_0:175:801:625_1920x0_80_0_0_28820e62ed4b09e20937a6e32287ca5c.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ в 2025 году составила 6,888 миллиарда рублей против убытка в 24,122 миллиарда за 2024 год, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза - до 324,88 миллиарда рублей. Валовая прибыль утроилась и составила 88,46 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась в 1,4 раза, до 236,41 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства на 31 декабря 2025 года снизились до 401,312 миллиарда рублей с 657,156 миллиарда рублей на 31 декабря 2024 года, краткосрочные - увеличились до 1,307 триллиона рублей с 875,866 миллиарда рублей на конец 2024 года.
https://1prime.ru/20260209/aeroflot-867325075.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/99/761819988_0:100:801:700_1920x0_80_0_0_9c1707a29c99363747c17fb11876f5d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 миллиарда рублей
Чистая прибыль ОАК по РСБУ за 2025 год составила 6,9 млрд руб против убытка в 2024 году
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ в 2025 году составила 6,888 миллиарда рублей против убытка в 24,122 миллиарда за 2024 год, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза - до 324,88 миллиарда рублей. Валовая прибыль утроилась и составила 88,46 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась в 1,4 раза, до 236,41 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства на 31 декабря 2025 года снизились до 401,312 миллиарда рублей с 657,156 миллиарда рублей на 31 декабря 2024 года, краткосрочные - увеличились до 1,307 триллиона рублей с 875,866 миллиарда рублей на конец 2024 года.
"Аэрофлот" ведет переговоры о закупке 200 самолетов МС-21, сообщил Савельев