https://1prime.ru/20260210/samolet-867358554.html

Заказы у Boeing в январе снизились до 107 самолетов

Заказы у Boeing в январе снизились до 107 самолетов - 10.02.2026, ПРАЙМ

Заказы у Boeing в январе снизились до 107 самолетов

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 107 заказов на... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T19:58+0300

2026-02-10T19:58+0300

2026-02-10T19:58+0300

бизнес

промышленность

boeing

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 107 заказов на коммерческие самолеты, что на 39% меньше показателя декабря, следует из релиза компании. Поставки Boeing в январе снизились на 27% в месячном выражении - до 46 коммерческих самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

https://1prime.ru/20260209/aeroflot-867325075.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, boeing, мировая экономика