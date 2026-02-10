https://1prime.ru/20260210/samolet-867358554.html
Заказы у Boeing в январе снизились до 107 самолетов
Заказы у Boeing в январе снизились до 107 самолетов - 10.02.2026, ПРАЙМ
Заказы у Boeing в январе снизились до 107 самолетов
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 107 заказов на... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T19:58+0300
2026-02-10T19:58+0300
2026-02-10T19:58+0300
бизнес
промышленность
boeing
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 107 заказов на коммерческие самолеты, что на 39% меньше показателя декабря, следует из релиза компании. Поставки Boeing в январе снизились на 27% в месячном выражении - до 46 коммерческих самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
https://1prime.ru/20260209/aeroflot-867325075.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, boeing, мировая экономика
Бизнес, Промышленность, Boeing, Мировая экономика
Заказы у Boeing в январе снизились до 107 самолетов
Boeing в январе получил на 39% меньше заказов на коммерческие самолеты, чем в декабре
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 107 заказов на коммерческие самолеты, что на 39% меньше показателя декабря, следует из релиза компании.
Поставки Boeing
в январе снизились на 27% в месячном выражении - до 46 коммерческих самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
"Аэрофлот" ведет переговоры о закупке 200 самолетов МС-21, сообщил Савельев