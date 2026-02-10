В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20260210/samolet-867363999.html
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
