СБУ засекретила проект оборонительных сооружений в Сумской области
СБУ засекретила проект оборонительных сооружений в Сумской области
СБУ засекретила проект оборонительных сооружений в Сумской области - 10.02.2026, ПРАЙМ
СБУ засекретила проект оборонительных сооружений в Сумской области
Украинские аудиторы лишены возможности провести полноценную проверку расходования средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Сумской... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T00:01+0300
2026-02-10T00:01+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Украинские аудиторы лишены возможности провести полноценную проверку расходования средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Сумской области, из-за засекречивания проектной документации СБУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Власти Сумской области в рамках государственного контракта №14373147-2025 от 17 июня 2025 года перечислили 18 миллионов 561 тысячу долларов частной компании "Украинский институт проектирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры "ДІПРОЗВ"ЯЗОК" на возведение оборонительных укреплений. "В апреле прошлого года техническое задание и проект госконтракта на данные виды работ были засекречены СБУ (решение № 4924 от 08.04.2025 г.). Решение СБУ не позволяет аудиторам не только ответить на депутатский запрос, но и произвести полноценную проверку расходования бюджетных средств" - сообщил представитель силовых структур. По его словам, аналогичная ситуация может сложиться и с проверкой расходов на строительство оборонительных сооружений в Черниговской области, по которым на данный момент также отсутствует возможность раскрытия информации. Отмечается, что глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева ранее занимала должность советника бывшего руководителя СБУ Ивана Баканова и возглавила ведомство в ноябре 2022 года. Басалаева заявляла в декабре, что после коррупционного скандала в энергетике решено провести аудит 88 объектах хозяйствования, ОПК и госпредприятий минобороны Украины. Она отмечала, что во время аудита в оборонной сфере в 2023 году было выявлено значительное количество нарушений, а выводы ревизии стали основанием для уголовных производств и увольнения ряда чиновников.
00:01 10.02.2026
 
СБУ засекретила проект оборонительных сооружений в Сумской области

СБУ засекретила проект оборонительных сооружений в Сумской области

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Украинские аудиторы лишены возможности провести полноценную проверку расходования средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Сумской области, из-за засекречивания проектной документации СБУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Власти Сумской области в рамках государственного контракта №14373147-2025 от 17 июня 2025 года перечислили 18 миллионов 561 тысячу долларов частной компании "Украинский институт проектирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры "ДІПРОЗВ"ЯЗОК" на возведение оборонительных укреплений.
"В апреле прошлого года техническое задание и проект госконтракта на данные виды работ были засекречены СБУ (решение № 4924 от 08.04.2025 г.). Решение СБУ не позволяет аудиторам не только ответить на депутатский запрос, но и произвести полноценную проверку расходования бюджетных средств" - сообщил представитель силовых структур.
По его словам, аналогичная ситуация может сложиться и с проверкой расходов на строительство оборонительных сооружений в Черниговской области, по которым на данный момент также отсутствует возможность раскрытия информации.
Отмечается, что глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева ранее занимала должность советника бывшего руководителя СБУ Ивана Баканова и возглавила ведомство в ноябре 2022 года.
Басалаева заявляла в декабре, что после коррупционного скандала в энергетике решено провести аудит 88 объектах хозяйствования, ОПК и госпредприятий минобороны Украины. Она отмечала, что во время аудита в оборонной сфере в 2023 году было выявлено значительное количество нарушений, а выводы ревизии стали основанием для уголовных производств и увольнения ряда чиновников.
 
