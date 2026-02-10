https://1prime.ru/20260210/slutskij-867343189.html

Слуцкий предложил запретить платные парковки рядом со школами и больницами

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить на федеральном уровне платные парковки рядом со школами и больницами, сделав их бесплатными в часы работы учреждений, но ограничив время непрерывной стоянки тремя часами для предотвращения злоупотреблений. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "ЛДПР полагает целесообразным установление на федеральном уровне обязательного запрета на организацию платных парковок на территориях, непосредственно прилегающих к государственным и муниципальным образовательным организациям и учреждениям здравоохранения", - сказано в документе. Кроме того, для предотвращения нецелевого использования парковок Слуцкий предлагает установить, что они бесплатны лишь в рабочие часы соответствующих учреждений, при этом максимальное время непрерывной стоянки не может превышать трех часов. Как рассказал РИА Новости лидер ЛДПР, доступ к образованию и медицинской помощи - это не привилегия, а конституционное право каждого человека. По его мнению, оно не должно превращаться в платную услугу из-за необходимости вносить средства за парковку рядом с социально значимыми учреждениями. Парламентарий отметил, что это неправильно и несправедливо. "Посещение школы или медицинской организации - не вопрос выбора и не альтернатива поездке в торговый центр. Это вынужденная необходимость. Как правило, речь идет о кратковременной остановке: привезти ребенка в школу и садик, сопроводить пожилого родственника, помочь ему дойти до входа. Такие автомобили не создают транспортного коллапса и не перегружают улично-дорожную сеть. В свою очередь, платные парковки в этих местах не решают городских проблем, а лишь перекладывают дополнительные расходы на семьи", - подчеркнул он. Слуцкий уточнил, что также поручил депутатам от ЛДПР во всех регионах РФ обратиться с соответствующим предложением к главам российских субъектов. По его словам, данная инициатива защитит родителей и пациентов от необоснованных поборов и одновременно исключит нецелевое использование парковочных мест. "Социальная инфраструктура должна работать для людей, а не против них", - заключил он.

