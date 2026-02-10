Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции отправлены домой - 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции отправлены домой из-за травм, полученных в условиях сильного холода, пишет газета Wall Street Journal. Ранее посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что Швеция вместе с НАТО на учениях в Балтийском и Североевропейском регионе отрабатывает сценарий военного конфликта с Россией. Посол добавил, что количество проводимых шведами национальных учений и маневров под эгидой НАТО с участием шведских военнослужащих неуклонно растет после вступления страны в альянс. "Напряжение растёт в ледяной Арктике... Спустя несколько дней после начала недавних учений на севере Швеции более десятка солдат были отправлены домой с травмами из-за сильного холода, от фурункулов и волдырей до изменения цвета конечностей. Один европейский солдат был госпитализирован с риском потерять часть пальцев ног", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, союзники по НАТО направляют всё больше солдат на Крайний Север, но быстро обнаруживают, что новоприбывшим военным необходимо освоить "качественно новый набор навыков, чтобы попросту выжить, не говоря уже о ведении войны". Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
