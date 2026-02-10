В Совфеде предложили установить требования к организации квестов

https://1prime.ru/20260210/sovfedja-867340347.html

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил установить общие требования к оказанию услуг в сфере организации квестов и к безопасности квест-комнат. Соответствующий законопроект сенатор внесет в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Организация и проведение квестов могут осуществляться исключительно организатором или его работниками, или сотрудниками организатора, с которыми заключен гражданско–правовой договор. Аниматорами квестов не могут являться лица, не достигшие возраста 18 лет", - говорится в тексте законопроекта. В документе отмечается, что квест-комната должна располагаться только в здании, являющимся объектом капитального строительства, а также занимать указанный объект полностью или располагаться в единой обособленной его части, кроме того, должна быть оборудована средствами аудио- и видеозаписи. Законопроектом также предлагается запретить выступать организаторами и работниками квестов лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. "Сюжет квеста не может содержать сцен пыток, нанесения или имитации нанесения увечий, а также сцен с угрозой для жизни и здоровья участников. Сюжетный контакт возможен лишь в случае предварительного согласия участника квеста и (или) его законного представителя, не должен причинять увечья, физическую боль или способствовать получению таковых и должен быть остановлен по первому требованию участника квеста", - подчеркивается в тексте законопроекта. В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что за последние несколько лет свыше 9 тысяч участников квестов получили увечья, было возбуждено 27 уголовных дел. По его словам, защитить людей могут только четко прописанные в законодательстве правила квестовых игр. "Сейчас в России действует ГОСТ, который устанавливает стандарты качества для детских квест-комнат. В конце прошлого года Росстандартом был утвержден первый ГОСТ на взрослые квесты. Но нужно понимать, что и наличие этих ГОСТов – не панацея, потому что они носят лишь рекомендательный характер", - констатировал парламентарий.

