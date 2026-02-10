https://1prime.ru/20260210/sravni-867329380.html
Сравни вступил в АКИТ для укрепления позиций на рынке финтеха
2026-02-10T12:00+0300
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни объявляет о вступлении в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющую ключевых игроков рынка электронной коммерции и платформенных решений России."Это стратегический шаг, который усилит наше позиционирование как одного из ключевых участников цифровой экономики. Мы рассчитываем, что членство в Ассоциации повысит доверие пользователей и партнеров, а также укрепит нашу репутацию как ответственного и системного игрока финтех-рынка, заинтересованного в его развитии”, – отметила Юлия Суворова, директор по правовым вопросам и комплаенс в финансовом маркетплейсе Сравни.Членство в АКИТ расширит возможности компании для участия в профессиональном диалоге по ключевым вопросам рынка и позволит активнее включаться в формирование единой отраслевой позиции по наиболее значимым регуляторным инициативам. Это создаст основу для конструктивного взаимодействия с профильными участниками рынка и государственными органами по вопросам развития цифровой экономики, а также позволит своевременно учитывать планируемые изменения и отраслевые тренды.В рамках данного сотрудничества Сравни планирует участвовать в выработке единообразных базовых требований к цифровым платформам, при этом учитывая специфику различных сегментов – товарных маркетплейсов, сервисных платформ и финансовых платформ.Такой подход позволит добиваться соразмерности регулирования фактически осуществляемой деятельности и избежать ситуации, когда единые обязательства распространяются на разные бизнес-модели. Одновременно это предоставит компании возможность вносить вклад в развитие отрасли, обмениваться экспертизой, предлагать практические решения и поддерживать внедрение новых подходов и технологий.По словам президента АКИТ Артема Соколова, экспертиза АКИТ будет полезна компании с таким хорошим клиентским опытом. "Вместе нам будет легче реализовать одну их главных целей Ассоциации — обеспечить максимальный комфорт и удобство участникам "цифрового мира" по всей стране", – отметил он.
