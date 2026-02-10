https://1prime.ru/20260210/ssha-867339696.html

США перехватили и досмотрели судно, нарушившее карантин в Индийском океане

ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Американские военные в ночь на понедельник перехватили и досмотрели судно Aquila II в Индийском океане, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин, сообщил Пентагон. "Ночью вооруженные силы США без инцидентов осуществили проверку права посещения, перехват и посадку на судно Aquila II в зоне ответственности INDOPACOM (Индо-Тихоокеанского командования американских ВС - ред.). Судно Aquila II действовало вопреки установленному президентом Трампом карантину для подсанкционных судов в Карибском бассейне", - говорится в заявлении министерства войны. Пентагон отметил, что американские вооруженные силы преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана, где и осуществили его перехват. Согласно данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, танкер Aquila II ходит под флагом Панамы.

