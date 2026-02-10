Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260210/ssha-867344198.html
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю - 10.02.2026, ПРАЙМ
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю
США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T06:27+0300
2026-02-10T07:06+0300
энергетика
газ
экономика
сша
нидерланды
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867344198.jpg?1770696397
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за 11 месяцев американские компании поставили СПГ на европейский рынок на 23,2 миллиарда евро против 10,9 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла вдвое за год. Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, более ранних данных ведомство не предоставляет. По итогам неполного 2025 года больше всего американского СПГ среди европейских стран ввезли Нидерланды (5,6 миллиарда долларов), Франция (3,8 миллиарда долларов) и Германия (3,3 миллиарда долларов). На четвертом месте по сумме закупок расположилась Италия (2,5 миллиарда долларов), на пятом - Испания (2,4 миллиарда долларов).
сша
нидерланды
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, нидерланды, франция, ес
Энергетика, Газ, Экономика, США, НИДЕРЛАНДЫ, ФРАНЦИЯ, ЕС
06:27 10.02.2026 (обновлено: 07:06 10.02.2026)
 
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю

РИА Новости: США с ноября поставили в Европу СПГ на 23,2 миллиарда евро

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев американские компании поставили СПГ на европейский рынок на 23,2 миллиарда евро против 10,9 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла вдвое за год.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, более ранних данных ведомство не предоставляет.
По итогам неполного 2025 года больше всего американского СПГ среди европейских стран ввезли Нидерланды (5,6 миллиарда долларов), Франция (3,8 миллиарда долларов) и Германия (3,3 миллиарда долларов). На четвертом месте по сумме закупок расположилась Италия (2,5 миллиарда долларов), на пятом - Испания (2,4 миллиарда долларов).
 
ЭнергетикаЭкономикаГазСШАНИДЕРЛАНДЫФРАНЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала