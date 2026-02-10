https://1prime.ru/20260210/ssha-867344198.html
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю - 10.02.2026, ПРАЙМ
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю
США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T06:27+0300
2026-02-10T06:27+0300
2026-02-10T07:06+0300
энергетика
газ
экономика
сша
нидерланды
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867344198.jpg?1770696397
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за 11 месяцев американские компании поставили СПГ на европейский рынок на 23,2 миллиарда евро против 10,9 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла вдвое за год. Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, более ранних данных ведомство не предоставляет. По итогам неполного 2025 года больше всего американского СПГ среди европейских стран ввезли Нидерланды (5,6 миллиарда долларов), Франция (3,8 миллиарда долларов) и Германия (3,3 миллиарда долларов). На четвертом месте по сумме закупок расположилась Италия (2,5 миллиарда долларов), на пятом - Испания (2,4 миллиарда долларов).
сша
нидерланды
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, нидерланды, франция, ес
Энергетика, Газ, Экономика, США, НИДЕРЛАНДЫ, ФРАНЦИЯ, ЕС
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю
РИА Новости: США с ноября поставили в Европу СПГ на 23,2 миллиарда евро
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев американские компании поставили СПГ на европейский рынок на 23,2 миллиарда евро против 10,9 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла вдвое за год.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, более ранних данных ведомство не предоставляет.
По итогам неполного 2025 года больше всего американского СПГ среди европейских стран ввезли Нидерланды (5,6 миллиарда долларов), Франция (3,8 миллиарда долларов) и Германия (3,3 миллиарда долларов). На четвертом месте по сумме закупок расположилась Италия (2,5 миллиарда долларов), на пятом - Испания (2,4 миллиарда долларов).