https://1prime.ru/20260210/ssha-867345181.html

"Это конец": в США жестко высказались о соглашении с Россией

"Это конец": в США жестко высказались о соглашении с Россией - 10.02.2026, ПРАЙМ

"Это конец": в США жестко высказались о соглашении с Россией

Соединенные Штаты не смогут в ближайшее время выйти на один уровень с Россией в области вооружений, что делает задержку в продлении ДСНВ серьезным просчетом... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T07:24+0300

2026-02-10T07:24+0300

2026-02-10T07:24+0300

владимир путин

сша

общество

скотт риттер

дональд трамп

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут в ближайшее время выйти на один уровень с Россией в области вооружений, что делает задержку в продлении ДСНВ серьезным просчетом американских властей, заявил военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Гарленда Никсона."Это конец. <…> Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить. Видите ли, <…> уже в 2022 году Путин сказал, что получил новое оружие. И сегодня оно находится на боевом дежурстве. Россия уже выиграла этот забег. Они уже на финишной прямой. Такова реальность. Мы вступаем в военное соревнование, которую уже проиграли. И мы разоримся, пытаясь наверстать упущенное", — признался аналитик.Он подчеркнул, что это должно было подтолкнуть американские власти к заключению договора с Россией как можно быстрее."Русским не нужен договор. Они хотели бы заключить договор, но он им не нужен, потому что оно (современное ядерное оружие. — Прим. ред.) у них в достатке. <…> Но именно Соединенным Штатам этот договор был крайне необходим. А те, кто консультировал Дональда Трампа, вопиюще подвели всю Америку", — добавил Риттер.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений завершил свое действие в четверг. Ранее президент Владимир Путин заявил, что после этого срока Россия готова еще на год придерживаться ограничений, изложенных в соглашении. Он отметил, что соблюдение положений СНВ даст результаты, если США также пойдут на этот шаг. По информации СМИ, президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина разумным.

https://1prime.ru/20260210/zelenskiy-867344598.html

https://1prime.ru/20260130/dsnv-867068468.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, сша, общество , скотт риттер, дональд трамп, россия