"Это конец": в США жестко высказались о соглашении с Россией
Экс-разведчик Риттер: США должны быть более заинтересованы в СНВ-3, чем Россия
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут в ближайшее время выйти на один уровень с Россией в области вооружений, что делает задержку в продлении ДСНВ серьезным просчетом американских властей, заявил военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Гарленда Никсона.
"Это конец. <…> Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить. Видите ли, <…> уже в 2022 году Путин сказал, что получил новое оружие. И сегодня оно находится на боевом дежурстве. Россия уже выиграла этот забег. Они уже на финишной прямой. Такова реальность. Мы вступаем в военное соревнование, которую уже проиграли. И мы разоримся, пытаясь наверстать упущенное", — признался аналитик.
Он подчеркнул, что это должно было подтолкнуть американские власти к заключению договора с Россией как можно быстрее.
"Русским не нужен договор. Они хотели бы заключить договор, но он им не нужен, потому что оно (современное ядерное оружие. — Прим. ред.) у них в достатке. <…> Но именно Соединенным Штатам этот договор был крайне необходим. А те, кто консультировал Дональда Трампа, вопиюще подвели всю Америку", — добавил Риттер.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений завершил свое действие в четверг. Ранее президент Владимир Путин заявил, что после этого срока Россия готова еще на год придерживаться ограничений, изложенных в соглашении. Он отметил, что соблюдение положений СНВ даст результаты, если США также пойдут на этот шаг. По информации СМИ, президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина разумным.