"Изменит баланс сил". В США забили тревогу из-за российского истребителя - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Изменит баланс сил". В США забили тревогу из-за российского истребителя
"Изменит баланс сил". В США забили тревогу из-за российского истребителя - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Изменит баланс сил". В США забили тревогу из-за российского истребителя
Поставки истребителя Су-57 в страны Ближнего Востока повлияют на баланс сил в этом регионе, пишет Military Watch Magazine. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T17:05+0300
2026-02-10T17:05+0300
мировая экономика
ближний восток
израиль
антон алиханов
минпромторг
рособоронэкспорт
f-35 lightning ii
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865246272_0:104:1989:1222_1920x0_80_0_0_bef9aac4012c37783532ca700520312a.jpg
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Поставки истребителя Су-57 в страны Ближнего Востока повлияют на баланс сил в этом регионе, пишет Military Watch Magazine."Крупная продажа Су-57 существенно изменила бы расстановку сил в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку единственным оператором истребителей пятого поколения непосредственно в регионе остается Израиль, а в Африке — Алжир", — говорится в публикации.По мнению обозревателей, российский самолет сможет обеспечить превосходство в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку израильские F-35 еще не скоро будут готовы вести боевые действия высокой интенсивности.Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" заявил, что страны Ближнего Востока заинтересованы в российском истребителе пятого поколения Су-57ЭГенеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал РИА Новости, что в портфеле заказов компании уже несколько контрактов на поставку истребителей Су-57Э, идут переговоры по локализации производства.Су-57Э — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием. Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес.
ближний восток
израиль
африка
мировая экономика, ближний восток, израиль, антон алиханов, минпромторг, рособоронэкспорт, f-35 lightning ii, африка
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, Антон Алиханов, Минпромторг, Рособоронэкспорт, F-35 Lightning II, АФРИКА
17:05 10.02.2026
 
"Изменит баланс сил". В США забили тревогу из-за российского истребителя

MWM: поставки Су-57 на Ближний Восток поменяют баланс сил в регионе

© РИА Новости . Андрей Катаев | Перейти в медиабанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Катаев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Поставки истребителя Су-57 в страны Ближнего Востока повлияют на баланс сил в этом регионе, пишет Military Watch Magazine.
"Крупная продажа Су-57 существенно изменила бы расстановку сил в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку единственным оператором истребителей пятого поколения непосредственно в регионе остается Израиль, а в Африке — Алжир", — говорится в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Новый план Европы по Украине вызвал изумление на Западе
16:57
По мнению обозревателей, российский самолет сможет обеспечить превосходство в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку израильские F-35 еще не скоро будут готовы вести боевые действия высокой интенсивности.
Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" заявил, что страны Ближнего Востока заинтересованы в российском истребителе пятого поколения Су-57Э
Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал РИА Новости, что в портфеле заказов компании уже несколько контрактов на поставку истребителей Су-57Э, идут переговоры по локализации производства.
Су-57Э — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием. Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес.
Польские военные
"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины
07:20
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКИЗРАИЛЬАнтон АлихановМинпромторгРособоронэкспортF-35 Lightning IIАФРИКА
 
 
