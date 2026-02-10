https://1prime.ru/20260210/ssha-867354414.html

"Изменит баланс сил". В США забили тревогу из-за российского истребителя

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Поставки истребителя Су-57 в страны Ближнего Востока повлияют на баланс сил в этом регионе, пишет Military Watch Magazine."Крупная продажа Су-57 существенно изменила бы расстановку сил в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку единственным оператором истребителей пятого поколения непосредственно в регионе остается Израиль, а в Африке — Алжир", — говорится в публикации.По мнению обозревателей, российский самолет сможет обеспечить превосходство в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку израильские F-35 еще не скоро будут готовы вести боевые действия высокой интенсивности.Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" заявил, что страны Ближнего Востока заинтересованы в российском истребителе пятого поколения Су-57ЭГенеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал РИА Новости, что в портфеле заказов компании уже несколько контрактов на поставку истребителей Су-57Э, идут переговоры по локализации производства.Су-57Э — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием. Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес.

