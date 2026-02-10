https://1prime.ru/20260210/ssha-867364733.html
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России - 10.02.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России
Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2025-2026 сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ вырастет до 44 миллионов тонн с 43 миллионов в предыдущем году,... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T23:02+0300
2026-02-10T23:02+0300
2026-02-10T23:02+0300
россия
рф
сша
оксана лут
минсельхоз
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2025-2026 сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ вырастет до 44 миллионов тонн с 43 миллионов в предыдущем году, следует из февральского доклада ведомства. Ожидается также рост поставок фуражных зерновых из России в текущем году - до 7,33 миллиона тонн с 6,77 миллиона в сезоне 2024-2025 годов. При этом экспорт кукурузы из страны, как прогнозирует американский минсельхоз, останется на уровне прошлого года в 3 миллиона тонн. В конце января глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщала, что страна по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн. В целом экспорт зерна составил 50 миллионов тонн. Министр добавила, что экспортный потенциал по зерновым на 2026 год составляет 55 миллионов тонн.
https://1prime.ru/20260204/minselkhoz-867177662.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, оксана лут, минсельхоз, мировая экономика
РОССИЯ, РФ, США, Оксана Лут, Минсельхоз, Мировая экономика
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России до 44 миллионов тонн
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2025-2026 сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ вырастет до 44 миллионов тонн с 43 миллионов в предыдущем году, следует из февральского доклада ведомства.
Ожидается также рост поставок фуражных зерновых из России в текущем году - до 7,33 миллиона тонн с 6,77 миллиона в сезоне 2024-2025 годов.
При этом экспорт кукурузы из страны, как прогнозирует американский минсельхоз, останется на уровне прошлого года в 3 миллиона тонн.
В конце января глава Минсельхоза РФ Оксана Лут
сообщала, что страна по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн. В целом экспорт зерна составил 50 миллионов тонн. Министр добавила, что экспортный потенциал по зерновым на 2026 год составляет 55 миллионов тонн.
Минсельхоз предложил обновить правила регистрации техники