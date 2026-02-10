https://1prime.ru/20260210/ssha-867364733.html

Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России

Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России - 10.02.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России

Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2025-2026 сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ вырастет до 44 миллионов тонн с 43 миллионов в предыдущем году,... | 10.02.2026

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2025-2026 сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ вырастет до 44 миллионов тонн с 43 миллионов в предыдущем году, следует из февральского доклада ведомства. Ожидается также рост поставок фуражных зерновых из России в текущем году - до 7,33 миллиона тонн с 6,77 миллиона в сезоне 2024-2025 годов. При этом экспорт кукурузы из страны, как прогнозирует американский минсельхоз, останется на уровне прошлого года в 3 миллиона тонн. В конце января глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщала, что страна по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн. В целом экспорт зерна составил 50 миллионов тонн. Министр добавила, что экспортный потенциал по зерновым на 2026 год составляет 55 миллионов тонн.

россия, рф, сша, оксана лут, минсельхоз, мировая экономика