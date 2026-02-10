Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России - 10.02.2026
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России - 10.02.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России
Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2025-2026 сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ вырастет до 44 миллионов тонн с 43 миллионов в предыдущем году,... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T23:02+0300
2026-02-10T23:02+0300
россия
рф
сша
оксана лут
минсельхоз
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2025-2026 сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ вырастет до 44 миллионов тонн с 43 миллионов в предыдущем году, следует из февральского доклада ведомства. Ожидается также рост поставок фуражных зерновых из России в текущем году - до 7,33 миллиона тонн с 6,77 миллиона в сезоне 2024-2025 годов. При этом экспорт кукурузы из страны, как прогнозирует американский минсельхоз, останется на уровне прошлого года в 3 миллиона тонн. В конце января глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщала, что страна по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн. В целом экспорт зерна составил 50 миллионов тонн. Министр добавила, что экспортный потенциал по зерновым на 2026 год составляет 55 миллионов тонн.
https://1prime.ru/20260204/minselkhoz-867177662.html
рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
1920
1920
true
россия, рф, сша, оксана лут, минсельхоз, мировая экономика
РОССИЯ, РФ, США, Оксана Лут, Минсельхоз, Мировая экономика
23:02 10.02.2026
 
Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России

Минсельхоз США ожидает роста экспорта пшеницы из России до 44 миллионов тонн

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2025-2026 сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ вырастет до 44 миллионов тонн с 43 миллионов в предыдущем году, следует из февральского доклада ведомства.
Ожидается также рост поставок фуражных зерновых из России в текущем году - до 7,33 миллиона тонн с 6,77 миллиона в сезоне 2024-2025 годов.
При этом экспорт кукурузы из страны, как прогнозирует американский минсельхоз, останется на уровне прошлого года в 3 миллиона тонн.
В конце января глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщала, что страна по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн. В целом экспорт зерна составил 50 миллионов тонн. Министр добавила, что экспортный потенциал по зерновым на 2026 год составляет 55 миллионов тонн.
Уборка картофеля - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Минсельхоз предложил обновить правила регистрации техники
4 февраля, 11:05
 
РОССИЯРФСШАОксана ЛутМинсельхозМировая экономика
 
 
