https://1prime.ru/20260210/stoimost-867340712.html
Названа стоимость недельного отдыха на черноморских курортах
Названа стоимость недельного отдыха на черноморских курортах - 10.02.2026, ПРАЙМ
Названа стоимость недельного отдыха на черноморских курортах
Стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T01:46+0300
2026-02-10T01:46+0300
2026-02-10T01:46+0300
туризм
бизнес
россия
анапа
сочи
геленджик
российский союз туриндустрии
рст
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867340712.jpg?1770677190
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на пресс-службу национального туроператора "Алеан".
Как ранее сообщали РИА Новости в РСТ, наилучшим способом сэкономить на летнем отдыхе является раннее бронирование, которое позволяет снизить стоимость тура на 10-20%.
"На текущий момент в Анапе отель уровня три звезды можно забронировать от 66,5 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе "полный пансион", - отметил туроператор.
Согласно его данным, при бронировании сейчас аналогичный отдых в Сочи обойдется от 71,4 тысячи рублей. Если в Анапе и Туапсинском районе цены стартуют от 66-73 тысяч рублей, то в Геленджике такой отдых оценивается значительно дороже - от 119,3 тысячи рублей.
В свою очередь недельный отдых в трехзвездочном отеле в Крыму, омываемом Черным и Азовским морями, начинается от 68,5 тысячи рублей.
анапа
сочи
геленджик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, анапа, сочи, геленджик, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, СОЧИ, Геленджик, Российский союз туриндустрии, РСТ
Названа стоимость недельного отдыха на черноморских курортах
РСТ: недельный отдых на черноморских курортах летом обойдется от 70 тысяч рублей
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на пресс-службу национального туроператора "Алеан".
Как ранее сообщали РИА Новости в РСТ, наилучшим способом сэкономить на летнем отдыхе является раннее бронирование, которое позволяет снизить стоимость тура на 10-20%.
"На текущий момент в Анапе отель уровня три звезды можно забронировать от 66,5 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе "полный пансион", - отметил туроператор.
Согласно его данным, при бронировании сейчас аналогичный отдых в Сочи обойдется от 71,4 тысячи рублей. Если в Анапе и Туапсинском районе цены стартуют от 66-73 тысяч рублей, то в Геленджике такой отдых оценивается значительно дороже - от 119,3 тысячи рублей.
В свою очередь недельный отдых в трехзвездочном отеле в Крыму, омываемом Черным и Азовским морями, начинается от 68,5 тысячи рублей.