Суд 12 февраля начнет слушать дело "Семейного капитала" о хищении

Суд 12 февраля начнет слушать дело "Семейного капитала" о хищении - 10.02.2026, ПРАЙМ

Суд 12 февраля начнет слушать дело "Семейного капитала" о хищении

2026-02-10T18:55+0300

2026-02-10T18:55+0300

2026-02-10T18:55+0300

общество

бизнес

санкт-петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 12 февраля предварительное заседание по делу организаторов кооператива "Семейный капитал", обвиняемых в хищении 5,8 миллиарда рублей почти у 6 тысяч человек, сообщается на сайте суда. Ранее в январе на сайте Генпрокуратуры России сообщалось об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о мошенничестве в отношении Игоря Белоусова, Алексея и Галины Васянович и Наталии Верховой. По версии следствия, в 2011–2017 годах в Санкт-Петербурге и других российских регионах обвиняемые организовали работу кредитного потребительского кооператива "Семейный капитал", привлекавшего деньги населения под видом высокодоходного инвестирования в развитие сельского хозяйства. В дальнейшем, оформив фиктивные договоры займов, соучастники похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению. В результате пострадали 5997 граждан, общий размер причиненного ущерба превысил 5,8 миллиарда рублей, уточняла Генпрокуратура. "Предварительное слушание 12.02.2026", – сообщается в карточке дела. Уточняется, что слушание пройдет в закрытом судебном заседании. Генпрокуратура отмечала, что ранее обвиняемые уже были признаны виновными по уголовному делу о хищении 43 миллионов рублей у пайщиков "Семейного капитала".

