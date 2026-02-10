Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд 12 февраля начнет слушать дело "Семейного капитала" о хищении - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/sud-867357224.html
Суд 12 февраля начнет слушать дело "Семейного капитала" о хищении
Суд 12 февраля начнет слушать дело "Семейного капитала" о хищении - 10.02.2026, ПРАЙМ
Суд 12 февраля начнет слушать дело "Семейного капитала" о хищении
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 12 февраля предварительное заседание по делу организаторов кооператива "Семейный капитал", обвиняемых в... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T18:55+0300
2026-02-10T18:55+0300
общество
бизнес
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_aac43d6ba69ad6fb3487627464490841.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 12 февраля предварительное заседание по делу организаторов кооператива "Семейный капитал", обвиняемых в хищении 5,8 миллиарда рублей почти у 6 тысяч человек, сообщается на сайте суда. Ранее в январе на сайте Генпрокуратуры России сообщалось об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о мошенничестве в отношении Игоря Белоусова, Алексея и Галины Васянович и Наталии Верховой. По версии следствия, в 2011–2017 годах в Санкт-Петербурге и других российских регионах обвиняемые организовали работу кредитного потребительского кооператива "Семейный капитал", привлекавшего деньги населения под видом высокодоходного инвестирования в развитие сельского хозяйства. В дальнейшем, оформив фиктивные договоры займов, соучастники похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению. В результате пострадали 5997 граждан, общий размер причиненного ущерба превысил 5,8 миллиарда рублей, уточняла Генпрокуратура. "Предварительное слушание 12.02.2026", – сообщается в карточке дела. Уточняется, что слушание пройдет в закрытом судебном заседании. Генпрокуратура отмечала, что ранее обвиняемые уже были признаны виновными по уголовному делу о хищении 43 миллионов рублей у пайщиков "Семейного капитала".
https://1prime.ru/20260206/bankrotstvo-867245898.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_822098a7c118187d160cfdcb6774ae6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, санкт-петербург
Общество , Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18:55 10.02.2026
 
Суд 12 февраля начнет слушать дело "Семейного капитала" о хищении

Суд 12 февраля начнет слушать дело "Семейного капитала" о хищении 5,8 млрд руб

© РИА НовостиСудебное заседание
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 12 февраля предварительное заседание по делу организаторов кооператива "Семейный капитал", обвиняемых в хищении 5,8 миллиарда рублей почти у 6 тысяч человек, сообщается на сайте суда.
Ранее в январе на сайте Генпрокуратуры России сообщалось об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о мошенничестве в отношении Игоря Белоусова, Алексея и Галины Васянович и Наталии Верховой. По версии следствия, в 2011–2017 годах в Санкт-Петербурге и других российских регионах обвиняемые организовали работу кредитного потребительского кооператива "Семейный капитал", привлекавшего деньги населения под видом высокодоходного инвестирования в развитие сельского хозяйства. В дальнейшем, оформив фиктивные договоры займов, соучастники похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению. В результате пострадали 5997 граждан, общий размер причиненного ущерба превысил 5,8 миллиарда рублей, уточняла Генпрокуратура.
"Предварительное слушание 12.02.2026", – сообщается в карточке дела.
Уточняется, что слушание пройдет в закрытом судебном заседании.
Генпрокуратура отмечала, что ранее обвиняемые уже были признаны виновными по уголовному делу о хищении 43 миллионов рублей у пайщиков "Семейного капитала".
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Суд завершил процедуру банкротства предпринимателя Якубовского
6 февраля, 12:53
 
ОбществоБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала