Суд в Москве напомнил, что первое слово дороже второго - 10.02.2026
Суд в Москве напомнил, что первое слово дороже второго
Суд в Москве напомнил, что первое слово дороже второго - 10.02.2026, ПРАЙМ
Суд в Москве напомнил, что первое слово дороже второго
Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы сослался на принцип "первое слово дороже второго". Текст постановления опубликован в... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T21:05+0300
2026-02-10T21:05+0300
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы сослался на принцип "первое слово дороже второго". Текст постановления опубликован в базе суда. "Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго", — говорится в решении, принятом по итогам рассмотрения спора между поставщиком и покупателем.Решение касалось дела между энергетической компанией ПКФ "ТСК", АО "Невский завод", ООО "НПО "Промконтроль" и другими сторонами. Иск был подан ПКФ "ТСК". Основным ответчиком выступало ООО "Промконтроль", в то время как остальные стороны участвовали в разбирательстве как третьи лица без предъявления собственных требований.В 2021 году стороны заключили договор, по которому компания "Промконтроль" обязалась поставить комплект измерительных приборов, а также выполнить определенные работы и предоставить услуги за плату. Обязанности по условиям договора были выполнены обеими сторонами, однако АО "Невский завод", конечный покупатель, обнаружил недостатки в оборудовании и отказался его принять.Суд отметил, что ответчик первоначально подтвердил наличие дефектов и предложил денежную компенсацию, но затем изменил позицию.Эстоппель — это правовой принцип, который запрещает сторонам вести себя противоречиво в процессе или сделке. Этот принцип не позволяет ссылаться на факты, которые ранее признавались бесспорными, или отказываться от своих действий, если на них полагалась другая добросовестная сторона.
21:05 10.02.2026
 
Суд в Москве напомнил, что первое слово дороже второго

Арбитражный суд Московского округа постановил, что первое слово дороже второго

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы сослался на принцип "первое слово дороже второго". Текст постановления опубликован в базе суда.

"Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго", — говорится в решении, принятом по итогам рассмотрения спора между поставщиком и покупателем.
Решение касалось дела между энергетической компанией ПКФ "ТСК", АО "Невский завод", ООО "НПО "Промконтроль" и другими сторонами. Иск был подан ПКФ "ТСК". Основным ответчиком выступало ООО "Промконтроль", в то время как остальные стороны участвовали в разбирательстве как третьи лица без предъявления собственных требований.

В 2021 году стороны заключили договор, по которому компания "Промконтроль" обязалась поставить комплект измерительных приборов, а также выполнить определенные работы и предоставить услуги за плату. Обязанности по условиям договора были выполнены обеими сторонами, однако АО "Невский завод", конечный покупатель, обнаружил недостатки в оборудовании и отказался его принять.

Суд отметил, что ответчик первоначально подтвердил наличие дефектов и предложил денежную компенсацию, но затем изменил позицию.

Эстоппель — это правовой принцип, который запрещает сторонам вести себя противоречиво в процессе или сделке. Этот принцип не позволяет ссылаться на факты, которые ранее признавались бесспорными, или отказываться от своих действий, если на них полагалась другая добросовестная сторона.
Заголовок открываемого материала