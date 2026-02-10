Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РКН замедлит работу Telegram, пишут СМИ - 10.02.2026
РКН замедлит работу Telegram, пишут СМИ
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В Роскомнадзоре приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, сообщает РБК."По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля", — говорится в публикации.По словам другого собеседника издания, ведомство уже начало замедлять работу мессенджера.Согласно данным сервиса Detector404, россияне второй день подряд сообщают о сбоях в сервисе. Всего поступило более девяти тысяч обращений, основная часть — из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей, а также из ЯНАО и Кировской области.Накануне неполадки затронули жителей Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей, а также Сахалина и Мордовии.
17:52 10.02.2026
 
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В Роскомнадзоре приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, сообщает РБК.
"По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля", — говорится в публикации.
По словам другого собеседника издания, ведомство уже начало замедлять работу мессенджера.
Согласно данным сервиса Detector404, россияне второй день подряд сообщают о сбоях в сервисе. Всего поступило более девяти тысяч обращений, основная часть — из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей, а также из ЯНАО и Кировской области.
Накануне неполадки затронули жителей Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей, а также Сахалина и Мордовии.
С Telegram принудительно взыщут более девяти миллионов рублей
