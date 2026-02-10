https://1prime.ru/20260210/telegram-867355955.html

РКН замедлит работу Telegram, пишут СМИ

РКН замедлит работу Telegram, пишут СМИ - 10.02.2026, ПРАЙМ

РКН замедлит работу Telegram, пишут СМИ

В Роскомнадзоре приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, сообщает РБК. | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T17:52+0300

2026-02-10T17:52+0300

2026-02-10T17:52+0300

бизнес

россия

самарская область

янао

кировская область

telegram

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/83497/42/834974207_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_37e8aa5a929bc7db7de74380c3cca5d1.jpg

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В Роскомнадзоре приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, сообщает РБК."По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля", — говорится в публикации.По словам другого собеседника издания, ведомство уже начало замедлять работу мессенджера.Согласно данным сервиса Detector404, россияне второй день подряд сообщают о сбоях в сервисе. Всего поступило более девяти тысяч обращений, основная часть — из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей, а также из ЯНАО и Кировской области.Накануне неполадки затронули жителей Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей, а также Сахалина и Мордовии.

https://1prime.ru/20260210/telegram-867354051.html

самарская область

янао

кировская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, самарская область, янао, кировская область, telegram, роскомнадзор