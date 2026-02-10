https://1prime.ru/20260210/telegram-867355955.html
РКН замедлит работу Telegram, пишут СМИ
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В Роскомнадзоре приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, сообщает РБК."По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля", — говорится в публикации.По словам другого собеседника издания, ведомство уже начало замедлять работу мессенджера.Согласно данным сервиса Detector404, россияне второй день подряд сообщают о сбоях в сервисе. Всего поступило более девяти тысяч обращений, основная часть — из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей, а также из ЯНАО и Кировской области.Накануне неполадки затронули жителей Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей, а также Сахалина и Мордовии.
