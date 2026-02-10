В Бодайбо тепло подали в 18 домов и две школы

https://1prime.ru/20260210/teplo-867342731.html

ИРКУТСК, 10 фев - ПРАЙМ. В иркутском Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, вызванную промерзанием водовода, тепло подали в 18 домов и две школы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов, где проживают 1,3 тысячи человек, и две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На 10 февраля "подключено 2 социальных объекта и 18 жилых домов, в которых проживает 265 человек, в том числе 50 детей". "Это 12 многоквартирных домов, 3 ИЖС и 3 блокированной застройки", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в понедельник также подали центральный водовод на котельные "Мостоотряд-44" и "Мехколонна-135" – это разгрузит работу водовозных и пожарных машин. Произведена прокладка временной наземной линии от котельной "ЛЗДТ" до котельной "БМК". Для усиления электрических сетей в Бодайбо из филиала "Облкоммунэнерго" в поселке Мама отправлены две трансформаторные подстанции.

