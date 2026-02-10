Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бодайбо тепло подали в 18 домов и две школы - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260210/teplo-867342731.html
В Бодайбо тепло подали в 18 домов и две школы
В Бодайбо тепло подали в 18 домов и две школы - 10.02.2026, ПРАЙМ
В Бодайбо тепло подали в 18 домов и две школы
В иркутском Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, вызванную промерзанием водовода, тепло подали в 18 домов и две школы, сообщил губернатор Иркутской... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T04:35+0300
2026-02-10T05:10+0300
энергетика
бизнес
иркутская область
приангарье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867342731.jpg?1770689409
ИРКУТСК, 10 фев - ПРАЙМ. В иркутском Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, вызванную промерзанием водовода, тепло подали в 18 домов и две школы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов, где проживают 1,3 тысячи человек, и две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На 10 февраля "подключено 2 социальных объекта и 18 жилых домов, в которых проживает 265 человек, в том числе 50 детей". "Это 12 многоквартирных домов, 3 ИЖС и 3 блокированной застройки", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в понедельник также подали центральный водовод на котельные "Мостоотряд-44" и "Мехколонна-135" – это разгрузит работу водовозных и пожарных машин. Произведена прокладка временной наземной линии от котельной "ЛЗДТ" до котельной "БМК". Для усиления электрических сетей в Бодайбо из филиала "Облкоммунэнерго" в поселке Мама отправлены две трансформаторные подстанции.
иркутская область
приангарье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, иркутская область, приангарье
Энергетика, Бизнес, Иркутская область, ПРИАНГАРЬЕ
04:35 10.02.2026 (обновлено: 05:10 10.02.2026)
 
В Бодайбо тепло подали в 18 домов и две школы

Губернатор Кобзев: в иркутском Бодайбо тепло подали в 18 домов и две школы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ИРКУТСК, 10 фев - ПРАЙМ. В иркутском Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, вызванную промерзанием водовода, тепло подали в 18 домов и две школы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов, где проживают 1,3 тысячи человек, и две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня.
На 10 февраля "подключено 2 социальных объекта и 18 жилых домов, в которых проживает 265 человек, в том числе 50 детей". "Это 12 многоквартирных домов, 3 ИЖС и 3 блокированной застройки", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что в понедельник также подали центральный водовод на котельные "Мостоотряд-44" и "Мехколонна-135" – это разгрузит работу водовозных и пожарных машин. Произведена прокладка временной наземной линии от котельной "ЛЗДТ" до котельной "БМК".
Для усиления электрических сетей в Бодайбо из филиала "Облкоммунэнерго" в поселке Мама отправлены две трансформаторные подстанции.
 
ЭнергетикаБизнесИркутская областьПРИАНГАРЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала