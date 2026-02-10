https://1prime.ru/20260210/terminator-867354896.html

"Морской терминатор". На Западе забили тревогу из-за российского корабля

"Морской терминатор". На Западе забили тревогу из-за российского корабля - 10.02.2026, ПРАЙМ

"Морской терминатор". На Западе забили тревогу из-за российского корабля

10.02.2026

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" способен наносить удары по атомным подводным лодкам (АПЛ) за пределами их оперативной зоны, сообщает The National Interest. "Новейший "морской терминатор", фрегат "Адмирал Амелько" <…> способен уничтожать вражеские атомные подлодки, даже если его обнаружат за пределами зоны действия их бортовых систем. Он использует баллистическую ракету 91RE2, которая может доставить 324-мм торпеду МПТ-1УМ на расстояние до 40 км", — говорится в материале.Указывается, что этот фрегат стал одним из первых в своем классе, получившим вдвое больше установок вертикального пуска 3С14, что превратило его в плавающую ракетную платформу. В августе "Адмирал Амелько" был спущен на воду на верфи "Северная верфь", которая является частью Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге. Корабли проекта 22350 представляют собой серию российских многоцелевых фрегатов, предназначенных для дальних морских операций. Разработку этого проекта вела Северное проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге в начале 2000-х годов. Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада СССР. Фрегат оснащен пусковыми установками для противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут", противолодочным торпедным комплексом "Пакет-НК", а также артиллерийской системой. На борту также может размещаться вертолет Ка-27. В общей сложности серия будет насчитывать десять кораблей.

