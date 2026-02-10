https://1prime.ru/20260210/terminator-867354896.html
"Морской терминатор". На Западе забили тревогу из-за российского корабля
"Морской терминатор". На Западе забили тревогу из-за российского корабля - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Морской терминатор". На Западе забили тревогу из-за российского корабля
Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" способен наносить удары по атомным подводным лодкам (АПЛ) за пределами их оперативной зоны, сообщает The... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T17:16+0300
2026-02-10T17:16+0300
2026-02-10T17:16+0300
санкт-петербург
запад
северная верфь
the national interest
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/07/867272055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_475602e9269b158fdad50a6cf3f126f9.jpg
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" способен наносить удары по атомным подводным лодкам (АПЛ) за пределами их оперативной зоны, сообщает The National Interest. "Новейший "морской терминатор", фрегат "Адмирал Амелько" <…> способен уничтожать вражеские атомные подлодки, даже если его обнаружат за пределами зоны действия их бортовых систем. Он использует баллистическую ракету 91RE2, которая может доставить 324-мм торпеду МПТ-1УМ на расстояние до 40 км", — говорится в материале.Указывается, что этот фрегат стал одним из первых в своем классе, получившим вдвое больше установок вертикального пуска 3С14, что превратило его в плавающую ракетную платформу. В августе "Адмирал Амелько" был спущен на воду на верфи "Северная верфь", которая является частью Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге. Корабли проекта 22350 представляют собой серию российских многоцелевых фрегатов, предназначенных для дальних морских операций. Разработку этого проекта вела Северное проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге в начале 2000-х годов. Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада СССР. Фрегат оснащен пусковыми установками для противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут", противолодочным торпедным комплексом "Пакет-НК", а также артиллерийской системой. На борту также может размещаться вертолет Ка-27. В общей сложности серия будет насчитывать десять кораблей.
https://1prime.ru/20260207/arktika-867280181.html
https://1prime.ru/20260201/tanker-867100263.html
санкт-петербург
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/07/867272055_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_420f865938d7fb96e5c6e0ee903a88be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, запад, северная верфь, the national interest
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАПАД, Северная верфь, The National Interest
"Морской терминатор". На Западе забили тревогу из-за российского корабля
TNI: фрегат "Адмирал Амелько" может поражать АПЛ вне зоны действия их систем
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ.
Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" способен наносить удары по атомным подводным лодкам (АПЛ) за пределами их оперативной зоны, сообщает The National Interest
.
"Новейший "морской терминатор", фрегат "Адмирал Амелько" <…> способен уничтожать вражеские атомные подлодки, даже если его обнаружат за пределами зоны действия их бортовых систем. Он использует баллистическую ракету 91RE2, которая может доставить 324-мм торпеду МПТ-1УМ на расстояние до 40 км", — говорится в материале.
Посол России в Бельгии оценил усиление военной активности НАТО в Арктике
Указывается, что этот фрегат стал одним из первых в своем классе, получившим вдвое больше установок вертикального пуска 3С14, что превратило его в плавающую ракетную платформу.
В августе "Адмирал Амелько" был спущен на воду на верфи "Северная верфь
", которая является частью Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге
.
Корабли проекта 22350 представляют собой серию российских многоцелевых фрегатов, предназначенных для дальних морских операций. Разработку этого проекта вела Северное проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге в начале 2000-х годов. Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада СССР. Фрегат оснащен пусковыми установками для противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут", противолодочным торпедным комплексом "Пакет-НК", а также артиллерийской системой. На борту также может размещаться вертолет Ка-27. В общей сложности серия будет насчитывать десять кораблей.
Второй член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся домой