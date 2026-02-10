https://1prime.ru/20260210/tramp-867341904.html
СМИ: Трамп хочет оградить американцев от роста цен на электроэнергию
СМИ: Трамп хочет оградить американцев от роста цен на электроэнергию
ВАШИНГТОН, 10 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить соглашение с крупнейшими компаниями в области технологий, чтобы оградить американских граждан от повышения цен на электроэнергию на фоне строительства новых центров обработки данных, передает издание Politico со ссылкой на источники и черновой текст договора.
По информации издания, проект соглашения содержит обязательства, направленные на то, чтобы центры не приводили к росту цен на бытовую электроэнергию, не создавали дополнительную нагрузку на водные ресурсы и не подрывали надёжность энергосетей, а также чтобы компании сами несли расходы на строительство новой инфраструктуры.
Предполагается, что это будет добровольное соглашение между президентом Трампом, компаниями технологического сектора, такими как OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, и Meta (запрещена в РФ), а также строителями центров обработки данных.
При этом проект соглашения пока не является окончательным и может быть изменён.
