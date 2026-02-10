Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп хочет оградить американцев от роста цен на электроэнергию - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260210/tramp-867341904.html
СМИ: Трамп хочет оградить американцев от роста цен на электроэнергию
СМИ: Трамп хочет оградить американцев от роста цен на электроэнергию - 10.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп хочет оградить американцев от роста цен на электроэнергию
Администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить соглашение с крупнейшими компаниями в области технологий, чтобы оградить американских граждан от... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T03:26+0300
2026-02-10T03:26+0300
технологии
энергетика
экономика
сша
рф
дональд трамп
politico
microsoft
amazon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867341904.jpg?1770683174
ВАШИНГТОН, 10 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить соглашение с крупнейшими компаниями в области технологий, чтобы оградить американских граждан от повышения цен на электроэнергию на фоне строительства новых центров обработки данных, передает издание Politico со ссылкой на источники и черновой текст договора. По информации издания, проект соглашения содержит обязательства, направленные на то, чтобы центры не приводили к росту цен на бытовую электроэнергию, не создавали дополнительную нагрузку на водные ресурсы и не подрывали надёжность энергосетей, а также чтобы компании сами несли расходы на строительство новой инфраструктуры. Предполагается, что это будет добровольное соглашение между президентом Трампом, компаниями технологического сектора, такими как OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, и Meta (запрещена в РФ), а также строителями центров обработки данных. При этом проект соглашения пока не является окончательным и может быть изменён.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, рф, дональд трамп, politico, microsoft, amazon
Технологии, Энергетика, Экономика, США, РФ, Дональд Трамп, Politico, Microsoft, Amazon
03:26 10.02.2026
 
СМИ: Трамп хочет оградить американцев от роста цен на электроэнергию

Politico: Трамп хочет заключить соглашение с крупнейшими компаниями в области технологий

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить соглашение с крупнейшими компаниями в области технологий, чтобы оградить американских граждан от повышения цен на электроэнергию на фоне строительства новых центров обработки данных, передает издание Politico со ссылкой на источники и черновой текст договора.
По информации издания, проект соглашения содержит обязательства, направленные на то, чтобы центры не приводили к росту цен на бытовую электроэнергию, не создавали дополнительную нагрузку на водные ресурсы и не подрывали надёжность энергосетей, а также чтобы компании сами несли расходы на строительство новой инфраструктуры.
Предполагается, что это будет добровольное соглашение между президентом Трампом, компаниями технологического сектора, такими как OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, и Meta (запрещена в РФ), а также строителями центров обработки данных.
При этом проект соглашения пока не является окончательным и может быть изменён.
 
ЭнергетикаЭкономикаТехнологииСШАРФДональд ТрампPoliticoMicrosoftAmazon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала