СМИ: Трамп готов освободить Amazon, Google и Microsoft от пошлин

10.02.2026

ВАШИНГТОН, 10 фев – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готова освободить технологических гигантов вроде Amazon, Google и Microsoft от предстоящих пошлин на микрочипы на фоне строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, это станет возможным, если ключевой поставщик полупроводников, тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сделает значительные инвестиции в производство на территории США. Министерство торговли США планирует предоставить американским компаниям льготы в виде исключений из пошлин, которые будут привязаны к инвестиционным обязательствам TSMC, сообщило FT. При этом, источники FT подчеркивают, что все планы находятся на стадии разработки и ещё не подписаны президентом. Ранее Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции. Ранее американский минторг сообщил, что тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории США. Также США и Тайвань создадут промышленные кластеры мирового уровня, чтобы сделать США центром передовых технологий, производства и инноваций.

2026

