Бердымухамедов рассказал о значимости торговли с Турцией

Бердымухамедов рассказал о значимости торговли с Турцией

2026-02-10T06:48+0300

АШХАБАД, 10 фев – ПРАЙМ. Турция является одним из крупных торгово-экономических партнеров Туркмении и занимает значимую позицию во внешнеторговом обороте страны, заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. "Сегодня Турция является одним из крупных торгово-экономических партнеров нашей страны. Турецкие компании тесно взаимодействуют с туркменскими партнерами – они успешно воплощают совместные проекты в различных сегментах экономики и расширяют конструктивный диалог в деловой сфере", – говорится в обращении главы государства к участникам выставки экспортных турецких товаров в Ашхабаде. Текст послания приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Бердымухамедов подчеркнул, что отношения туркменского и турецкого народов последовательно развиваются во многих областях. По его словам, в стране создаются благоприятные условия для инвестиционного, делового, внешнеторгового и совместного экономического партнерства с Турцией. Президент отметил, что в двух странах регулярно проводятся перекрестные выставки национальной продукции, деловые советы и форумы. "Благодаря таким мерам Турецкая Республика занимает значимую позицию во внешнеторговом обороте Туркменистана", – резюмировал он. Во вторник в Ашхабаде открывается выставка экспортных товаров Турции. Ожидается участие свыше 80 турецких компаний, работающих в аграрном комплексе, пищевой промышленности, строительстве, производстве промышленного оборудования, энергетике, химической промышленности, медицине, образовании и науке. По данным посольства Турции в Ашхабаде, выставку планирует посетить министр торговли республики Омер Болат.

