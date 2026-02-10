https://1prime.ru/20260210/uchebnik-867353667.html

Минпросвещения предложило скорректировать перечень учебников

общество

минпросвещения

россия

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Минпросвещения России предложило скорректировать перечень школьных учебников, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения №1 и №2 к приказу министерства просвещения Российской Федерации от 26 июня 2025 года №495 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - сказано в проекте приказа. В приложении к проекту приказа, например, предлагается дополнить перечень учебником по обществознанию для девятого класса за авторством Е.В. Бродовской, В.А. Кононова, В.Р. Мединского и других. Кроме того, в перечень могут войти новые учебники по математике, информатике, физике, химии, биологии для углубленного изучения предметов в 10-11 классах.

