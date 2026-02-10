Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Минпросвещения России предложило скорректировать перечень школьных учебников, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения №1 и №2 к приказу министерства просвещения Российской Федерации от 26 июня 2025 года №495 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - сказано в проекте приказа. В приложении к проекту приказа, например, предлагается дополнить перечень учебником по обществознанию для девятого класса за авторством Е.В. Бродовской, В.А. Кононова, В.Р. Мединского и других. Кроме того, в перечень могут войти новые учебники по математике, информатике, физике, химии, биологии для углубленного изучения предметов в 10-11 классах.
16:40 10.02.2026
 
Минпросвещения предложило скорректировать перечень учебников

Минпросвещения России предложило скорректировать перечень школьных учебников

© РИА Новости . Анна Волкова | Перейти в медиабанкРаботники школы разбирают школьные учебники
Работники школы разбирают школьные учебники - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Работники школы разбирают школьные учебники. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Волкова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Минпросвещения России предложило скорректировать перечень школьных учебников, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения №1 и №2 к приказу министерства просвещения Российской Федерации от 26 июня 2025 года №495 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - сказано в проекте приказа.
В приложении к проекту приказа, например, предлагается дополнить перечень учебником по обществознанию для девятого класса за авторством Е.В. Бродовской, В.А. Кононова, В.Р. Мединского и других.
Кроме того, в перечень могут войти новые учебники по математике, информатике, физике, химии, биологии для углубленного изучения предметов в 10-11 классах.
Учебник по истории России - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Арбитраж подтвердил законность решения ФАС по учебникам "Просвещения"
22 августа 2025, 13:01
 
ОбществоМинпросвещенияРОССИЯ
 
 
