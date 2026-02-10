https://1prime.ru/20260210/uchenye-867343733.html

Казанские ученые разработали биозащиту от болезней для томатов

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Казанские ученые разработали биозащиту от болезней для томатов, с помощью которой можно вдвое сократить использование пестицидов и стимулировать рост культур, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ). "Ученые... разработали метод защиты томатов от болезней, который позволяет вдвое сократить использование химических фунгицидов без потери урожая. Вместо части химии растения обрабатывают полезными микроорганизмами - бактериями и грибами, которые не только борются с патогенами, но и стимулируют рост культур", - говорится в сообщении университета. Там уточнили, что эксперименты проводились на томатах сорта "Хурма". Сорт восприимчив к распространенным грибковым заболеваниям томатов, поэтому на нем хорошо видны защитные эффекты различных препаратов. Добавляется, что ученые испытывали разные комбинации: химические препараты в чистом виде, полезные микроорганизмы отдельно и их совместное применение. Исследователи проверяли, смогут ли микроорганизмы компенсировать снижение дозы химии. По данным ученых, совместное применение дало заметно лучший эффект, чем использование препаратов по отдельности. Так, одна из исследуемых комбинаций увеличила длину корней на 65% по сравнению с применением только химического препарата, а масса плодов при этом выросла почти на четверть относительно контрольной группы, где растения не обрабатывали. "При совместном использовании биопрепаратов и химии можно вдвое снизить дозу фунгицидов. Это означает меньшую нагрузку на почву, грунтовые воды и окружающую среду. При этом урожайность не только не падает, но и растет. Для фермеров это двойная выгода: экономия на химикатах и увеличение урожая", - подчеркнули в университете.

