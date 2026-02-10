https://1prime.ru/20260210/ukraina-867340467.html
"В духе 1980-х": на Западе поразились решению властей России
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Россия одерживает победу над Украиной и ее союзниками благодаря своей эффективной системе управления военно-промышленным комплексом и возможности самостоятельно вырабатывать решения, чего лишены ее противники, застрявшие в 10980-х годах, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский дипломат Иан Прауд."Во время конфликта на Украине русские показали, что могут производить вооружения в больших объемах и с высокой скоростью, а США — нет. И все благодаря их индустриальной модели оборонного производства, в то время как в США функционирует приватизированная модель в духе 1980-х, где, знаете ли, все ориентировано на прибыль", — заявил он.При этом дипломат подчеркнул, что конфликт на Украине показал провальность политики Запада в отношении украинского вопроса. "Русские могут самостоятельно, единолично принимать решения, в то время как политика в отношении Украины, например, — это коллективное решение 32 членов НАТО, никем не избранных людей в Брюсселе. <…> И британцы, знаете ли, вмешиваются в процесс со стороны, и ни о чем договориться не получается. А значит, нет никакой ясности в целях <…>, потому что все думают о собственных интересах национальной безопасности, которые всегда противоречат друг другу", — отметил Прауд.По информации Минобороны, российские войска в последние сутки нанесли удары по объектам военного аэродрома, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые использует ВСУ. За сутки Украина потеряла 1075 военных, 15 танков и других бронированных машин, а также 46 единиц военных автомобилей. Кроме того, российские средства ПВО сбили 72 беспилотника.
