Центральные улицы Гаваны почти опустели из-за нехватки топлива

10.02.2026

2026-02-10T03:50+0300

ГАВАНА, 10 фев - ПРАЙМ. Центральные улицы Гаваны почти опустели из-за нехватки топлива: по ним передвигаются лишь отдельные автомобили с госномерами, электробайки и велосипеды, передает корреспондент РИА Новости. На местных маршрутах в кубинской столице в понедельник ходили всего два-три автобуса. Кроме них на улицах можно было заметить редкие "альмендроны" - американские автомобили 1950-х годов, силуэтом похожие на миндалину, которые выполняют функции маршрутных такси по сильно завышенным с недавнего времени ценам. Как рассказал агентству инженер-механик Антонио Вальдес, с пятницы ни на одной автозаправке кубинской столицы не отпускали топливо, а в понедельник стало известно, что бензин поступил лишь на две заправочные станции в Гаване. "Обычный бензин стоит 1,10 доллара, а специальный (с более высоким октановым числом - ред.) - 1,30, но на улице его уже перепродают по 1200 кубинских песо (2,63 доллара по официальному курсу), и, скорее всего, цена будет расти", - сказал Вальдес. После выхода на пенсию Вальдес начал работать таксистом на своём ВАЗ 2106. По его словам, в последнее время ему пришлось существенно повысить стоимость поездок, поскольку бензин становится "всё дороже и всё менее доступным - его уже даже не продают за национальную валюту". Как рассказала агентству учительница на пенсии Либрада Менендес, вместе с супругом они не смогли добраться из провинции Санкти-Спиритус в Гавану: за исключением одного рейса в неделю все остальные были отменены. При этом её внучатый племянник, обучающийся в Гаванском университете, смог выехать из столицы в Санкти-Спиритус, поскольку приоритет отдан перевозке студентов и преподавателей высших учебных заведений - очные занятия на фоне дефицита топлива были приостановлены как минимум на месяц. "Существует большая неопределённость: есть учителя начальных и средних школ, которые живут далеко от школ, где преподают, есть врачи и медсёстры, проживающие далеко от больниц. Что с ними будет, как они будут добираться?" - заявил РИА Новости Ласаро Акоста, лаборант клиники в гаванском муниципалитете 10 Октября. По словам Акосты, проблемы с топливом могут быть затяжными, и в этой ситуации важно, как в стране будет работать энергоснабжение. Если отключения света станут чаще, под вопросом будет зарядка электрических мопедов и трициклов, которые стали альтернативой бензиновому транспорту, отметил медик. На фоне дефицита топлива многие кубинцы вновь передвигаются на велосипедах, которые стали спасением во время так называемого "особого периода" - экономического кризиса 1990-х годов, последовавшего на острове после распада СССР. Транспортный кризис, усугублённый острой нехваткой топлива, не новое явление для Кубы, однако в текущей интенсивной фазе он вновь с большой силой бьёт по повседневной жизни столицы и всей страны. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.

