Во Владивостоке задержали рейс в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - ПРАЙМ. Рейс в Москву задержан во Владивостоке на пять часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированного на 09.20 (02.20 мск - ред.) в связи с поздним прибытием воздушного судна... Ожидают отправления более 350 граждан", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Тelegram-канале. По информации прокуратуры, время вылета перенесено на 14.10 (07.10 мск). Как уточняет надзорное ведомство, приморский транспортный прокурор контролирует соблюдение прав пассажиров рейса.

