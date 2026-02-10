https://1prime.ru/20260210/vladivostok-867345398.html
Во Владивостоке задержали рейс в Москву
Во Владивостоке задержали рейс в Москву
2026-02-10T07:27+0300
2026-02-10T07:27+0300
2026-02-10T07:27+0300
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - ПРАЙМ. Рейс в Москву задержан во Владивостоке на пять часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированного на 09.20 (02.20 мск - ред.) в связи с поздним прибытием воздушного судна... Ожидают отправления более 350 граждан", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Тelegram-канале.
По информации прокуратуры, время вылета перенесено на 14.10 (07.10 мск).
Как уточняет надзорное ведомство, приморский транспортный прокурор контролирует соблюдение прав пассажиров рейса.
