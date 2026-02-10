Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ попытались установить флаг Украины на сумском направлении - 10.02.2026
ВСУ попытались установить флаг Украины на сумском направлении
2026-02-10T00:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867339774.jpg?1770670859
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Украинские подразделения предприняли попытку установить для видео флаг Украины на сумском направлении - в районе недавно взятого под контроль ВС РФ населенного пункта Поповка, однако их операция завершилась неудачно, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Министерство обороны РФ 6 февраля сообщало, что группировка "Север" российской армии взяла под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области. Российское оборонное ведомство отмечало, что освобождение Поповки способствует укреплению буферной зоны и защите от террористических угроз, которые исходят от украинских вооруженных формирований. По словам представителя силовых структур, после неудачных действий на другом направлении, в районе также взятой под контроль ВС РФ харьковской Чугуновки, командование ВСУ направило военных 14-го армейского корпуса в Сумскую область с задачей закрепиться на южных подступах к Поповке и зафиксировать присутствие на видео. "Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобожденный "северянами" (подразделениями ВС РФ - ред.) населенный пункт Поповка. Задача все та же - воткнуть влаг и заснять все это на видео", - сообщил представитель силовых структур. По его словам, боевикам ВСУ не удалось войти в сам населенный пункт: флаг, который планировалось установить в Поповке, был оставлен в лесополосе - примерно в 200 метрах от границы села.
общество , россия, рф, украина, вс рф, всу, минобороны рф
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Украинские подразделения предприняли попытку установить для видео флаг Украины на сумском направлении - в районе недавно взятого под контроль ВС РФ населенного пункта Поповка, однако их операция завершилась неудачно, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Министерство обороны РФ 6 февраля сообщало, что группировка "Север" российской армии взяла под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области. Российское оборонное ведомство отмечало, что освобождение Поповки способствует укреплению буферной зоны и защите от террористических угроз, которые исходят от украинских вооруженных формирований.
По словам представителя силовых структур, после неудачных действий на другом направлении, в районе также взятой под контроль ВС РФ харьковской Чугуновки, командование ВСУ направило военных 14-го армейского корпуса в Сумскую область с задачей закрепиться на южных подступах к Поповке и зафиксировать присутствие на видео.
"Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобожденный "северянами" (подразделениями ВС РФ - ред.) населенный пункт Поповка. Задача все та же - воткнуть влаг и заснять все это на видео", - сообщил представитель силовых структур.
По его словам, боевикам ВСУ не удалось войти в сам населенный пункт: флаг, который планировалось установить в Поповке, был оставлен в лесополосе - примерно в 200 метрах от границы села.
 
