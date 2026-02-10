Whoosh отозвал ходатайство о слиянии с "Юрент"
Whoosh отозвал из ФАС ходатайство о слиянии с "ЮрентБайк.ру"
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПункт проката электросамокатов компании Whoosh на одной из улиц Москвы
Пункт проката электросамокатов компании Whoosh на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис Whoosh отозвал из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходатайство о возможном слиянии с "Юрент", говорится в сообщении компании.
"ПАО "ВУШ Холдинг"... приняло участие в очном рассмотрении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ходатайства по вопросу возможной сделки по объединению с ООО "ЮрентБайк.ру" (бренд "Юрент"). По итогам рассмотрения компания приняла решение отозвать указанное ходатайство", - сказано в сообщении.
В январе ФАС сообщила, что Whoosh и "Юрент" запрашивали согласование сделок, которые приведут к их объединению. Как заключило ведомство, сделки ограничат конкуренцию на рынке кикшеринга, а также приведут к усилению рыночной власти группы лиц ПАО "ВУШ Холдинг", сокращению числа компаний на товарном рынке проката. Кикшеринговый сервис Whoosh подтвердил факт переговоров по возможной сделке по присоединению компании "Юрент", однако компания не подписывала никаких обязывающих документов.