https://1prime.ru/20260210/yuan-867353802.html

Курс юаня стабилизируется на Мосбирже

Курс юаня стабилизируется на Мосбирже - 10.02.2026, ПРАЙМ

Курс юаня стабилизируется на Мосбирже

Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник стабилизируется после трех торговых сессий роста подряд, следует из данных Московской биржи. | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T16:37+0300

2026-02-10T16:37+0300

2026-02-10T16:37+0300

рынок

торги

рф

сша

наталья ващелюк

сергей коныгин

банк россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник стабилизируется после трех торговых сессий роста подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.23 мск стабилизировался около уровня предыдущего закрытия 11,17 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,51 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,939 против 6,911 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,21 рубля. Рубль консолидируется Юань на Мосбирже по отношению к рублю во вторник стабилизируется после трех торговых сессий роста подряд. При этом игроки рынка продолжают обращать внимание на высокие ставки по юаням в последние дни. Юаневая ставка денежного рынка составляет +3% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +8,92% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с конца 2024 года. "Впрочем, дальнейшему ослаблению рубля, вероятно, по-прежнему препятствуют относительно высокое предложение валюты со стороны Минфина и Банка России и ожидания в связи с предстоящим решением ЦБ РФ по ключевой ставке уже в эту пятницу", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.25 мск повышалась на 0,6%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 96,9 пункта. Прогнозы На предстоящем 13 февраля опорном заседании совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменений, нет оснований и для смягчения риторики, полагает Сергей Коныгин из банка "Синара". "Видим существенные риски пересмотра прогноза Банка России по инфляции на 2026 год в сторону повышения, что увеличило бы неопределенность в плане перспектив смягчения ДКП в этом году", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. В целом курс юаня пока может продолжить двигаться в районе 11-11,2 рубля в ожидании геополитических вводных, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

https://1prime.ru/20260210/aktsii-867348862.html

https://1prime.ru/20260210/neft-867350306.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сша, наталья ващелюк, сергей коныгин, банк россия, минфин