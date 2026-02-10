Курс юаня стабилизируется на Мосбирже

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник стабилизируется после трех торговых сессий роста подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.23 мск стабилизировался около уровня предыдущего закрытия 11,17 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,51 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,939 против 6,911 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,21 рубля. Рубль консолидируется Юань на Мосбирже по отношению к рублю во вторник стабилизируется после трех торговых сессий роста подряд. При этом игроки рынка продолжают обращать внимание на высокие ставки по юаням в последние дни. Юаневая ставка денежного рынка составляет +3% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +8,92% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с конца 2024 года. "Впрочем, дальнейшему ослаблению рубля, вероятно, по-прежнему препятствуют относительно высокое предложение валюты со стороны Минфина и Банка России и ожидания в связи с предстоящим решением ЦБ РФ по ключевой ставке уже в эту пятницу", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.25 мск повышалась на 0,6%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 96,9 пункта. Прогнозы На предстоящем 13 февраля опорном заседании совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменений, нет оснований и для смягчения риторики, полагает Сергей Коныгин из банка "Синара". "Видим существенные риски пересмотра прогноза Банка России по инфляции на 2026 год в сторону повышения, что увеличило бы неопределенность в плане перспектив смягчения ДКП в этом году", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. В целом курс юаня пока может продолжить двигаться в районе 11-11,2 рубля в ожидании геополитических вводных, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
16:37 10.02.2026
 
Курс юаня стабилизируется на Мосбирже

Курс юаня во вторник стабилизируется после трех торговых сессий роста

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник стабилизируется после трех торговых сессий роста подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.23 мск стабилизировался около уровня предыдущего закрытия 11,17 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,51 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,939 против 6,911 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,21 рубля.
Рубль консолидируется

Юань на Мосбирже по отношению к рублю во вторник стабилизируется после трех торговых сессий роста подряд. При этом игроки рынка продолжают обращать внимание на высокие ставки по юаням в последние дни.
Юаневая ставка денежного рынка составляет +3% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +8,92% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с конца 2024 года.
"Впрочем, дальнейшему ослаблению рубля, вероятно, по-прежнему препятствуют относительно высокое предложение валюты со стороны Минфина и Банка России и ожидания в связи с предстоящим решением ЦБ РФ по ключевой ставке уже в эту пятницу", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.25 мск повышалась на 0,6%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 96,9 пункта.
Прогнозы

На предстоящем 13 февраля опорном заседании совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменений, нет оснований и для смягчения риторики, полагает Сергей Коныгин из банка "Синара".
"Видим существенные риски пересмотра прогноза Банка России по инфляции на 2026 год в сторону повышения, что увеличило бы неопределенность в плане перспектив смягчения ДКП в этом году", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
В целом курс юаня пока может продолжить двигаться в районе 11-11,2 рубля в ожидании геополитических вводных, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
 
