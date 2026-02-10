Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова - 10.02.2026
https://1prime.ru/20260210/zakharova-867351273.html
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова - 10.02.2026, ПРАЙМ
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
Тактика киевского режима обречена на провал, ведет к разрушению государственности Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T15:09+0300
2026-02-10T15:09+0300
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Тактика киевского режима обречена на провал, ведет к разрушению государственности Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Их методика, их тактика обречена на провал. Да, они будут ей идти и следовать, потому что такова логика того, во что втянули Украину западные кураторы. Разрушение государственности, обнищание людей, разрушение внутренних основ как с точки зрения экономики, науки, образования, так и с точки зрения просто самосознания народа", - сказала Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника, прямая трансляция интервью ведется в Telegram-канале и аккаунте агентства в соцсети "ВКонтакте".
мировая экономика, украина, мария захарова, мид рф, в мире
Мировая экономика, УКРАИНА, Мария Захарова, МИД РФ, В мире
15:09 10.02.2026
 
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова

Захарова: тактика киевского режима ведет к разрушению государственности Украины

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Тактика киевского режима обречена на провал, ведет к разрушению государственности Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Их методика, их тактика обречена на провал. Да, они будут ей идти и следовать, потому что такова логика того, во что втянули Украину западные кураторы. Разрушение государственности, обнищание людей, разрушение внутренних основ как с точки зрения экономики, науки, образования, так и с точки зрения просто самосознания народа", - сказала Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника, прямая трансляция интервью ведется в Telegram-канале и аккаунте агентства в соцсети "ВКонтакте".
Захарова высмеяла выступление Рютте в полупустой Раде
3 февраля, 19:42
