https://1prime.ru/20260210/zakharova-867351273.html
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова - 10.02.2026, ПРАЙМ
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
Тактика киевского режима обречена на провал, ведет к разрушению государственности Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T15:09+0300
2026-02-10T15:09+0300
2026-02-10T15:09+0300
мировая экономика
украина
мария захарова
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_bbb0d6562e8050511bccecfd0b223a69.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Тактика киевского режима обречена на провал, ведет к разрушению государственности Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Их методика, их тактика обречена на провал. Да, они будут ей идти и следовать, потому что такова логика того, во что втянули Украину западные кураторы. Разрушение государственности, обнищание людей, разрушение внутренних основ как с точки зрения экономики, науки, образования, так и с точки зрения просто самосознания народа", - сказала Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника, прямая трансляция интервью ведется в Telegram-канале и аккаунте агентства в соцсети "ВКонтакте".
https://1prime.ru/20260203/zakharova-867159973.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_f4b2d1ba1d3db3ea30268e03a18dc0fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, мария захарова, мид рф, в мире
Мировая экономика, УКРАИНА, Мария Захарова, МИД РФ, В мире
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
Захарова: тактика киевского режима ведет к разрушению государственности Украины