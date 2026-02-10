https://1prime.ru/20260210/zakharova-867351580.html

Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова

россия

мария захарова

в мире

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывала двери в отношениях с Евросоюзом, но общаться с Москвой с позиции силы недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. "Мы никогда не закрывали перед ними двери. Мы сказали, что с нами общаться с позиции силы недопустимо, что нам нельзя хамить, что нельзя вмешиваться в наши внутренние дела", - сказала Захарова. Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях РИА Новости.

