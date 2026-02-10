Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/zakharova-867351580.html
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова - 10.02.2026, ПРАЙМ
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с Евросоюзом, но общаться с Москвой с позиции силы недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T15:24+0300
2026-02-10T15:24+0300
россия
мария захарова
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860093490_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_5fa7600230c4f050a15b4051e25178dd.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывала двери в отношениях с Евросоюзом, но общаться с Москвой с позиции силы недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. "Мы никогда не закрывали перед ними двери. Мы сказали, что с нами общаться с позиции силы недопустимо, что нам нельзя хамить, что нельзя вмешиваться в наши внутренние дела", - сказала Захарова. Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях РИА Новости.
https://1prime.ru/20260210/zakharova-867351273.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860093490_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_79b6a41c6fed88bb645066d1a9a46561.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мария захарова, в мире
РОССИЯ, Мария Захарова, В мире
15:24 10.02.2026
 
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова

Захарова заявила, что с Россией нельзя общаться с позиции силы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывала двери в отношениях с Евросоюзом, но общаться с Москвой с позиции силы недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Мы никогда не закрывали перед ними двери. Мы сказали, что с нами общаться с позиции силы недопустимо, что нам нельзя хамить, что нельзя вмешиваться в наши внутренние дела", - сказала Захарова.
Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
15:09
 
РОССИЯМария ЗахароваВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала