https://1prime.ru/20260210/zakharova-867351580.html
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова - 10.02.2026, ПРАЙМ
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с Евросоюзом, но общаться с Москвой с позиции силы недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T15:24+0300
2026-02-10T15:24+0300
2026-02-10T15:24+0300
россия
мария захарова
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860093490_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_5fa7600230c4f050a15b4051e25178dd.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывала двери в отношениях с Евросоюзом, но общаться с Москвой с позиции силы недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. "Мы никогда не закрывали перед ними двери. Мы сказали, что с нами общаться с позиции силы недопустимо, что нам нельзя хамить, что нельзя вмешиваться в наши внутренние дела", - сказала Захарова. Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях РИА Новости.
https://1prime.ru/20260210/zakharova-867351273.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860093490_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_79b6a41c6fed88bb645066d1a9a46561.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, в мире
РОССИЯ, Мария Захарова, В мире
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с ЕС, заявила Захарова
Захарова заявила, что с Россией нельзя общаться с позиции силы
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывала двери в отношениях с Евросоюзом, но общаться с Москвой с позиции силы недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Мы никогда не закрывали перед ними двери. Мы сказали, что с нами общаться с позиции силы недопустимо, что нам нельзя хамить, что нельзя вмешиваться в наши внутренние дела", - сказала Захарова.
Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях РИА Новости.
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова