Захарова рассказала, за что борется Россия - 10.02.2026
Захарова рассказала, за что борется Россия
Захарова рассказала, за что борется Россия - 10.02.2026, ПРАЙМ
Захарова рассказала, за что борется Россия
Россия сегодня борется не просто за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью | 10.02.2026, ПРАЙМ
россия
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Россия сегодня борется не просто за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. "Мы сейчас ведем борьбу против тех, кто объявил нам гибридную войну без объявления, кто пытается как-то на нас стратегически нанести нам поражение, что мы боремся не просто (за) какие-то земли, которые должны нас увеличить, (а) за ценности, которые не имеют вот такого банального материального воплощения... Ценности, связанные с культурой, с языком, родной речью, с искусством, с традициями, с верой, с возможностью по-настоящему быть свободными людьми", - сказала Захарова. Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях агентства.
2026
россия, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
15:45 10.02.2026
 
Захарова рассказала, за что борется Россия

Захарова: Россия борется не за земли, а за культурные и традиционные ценности

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Россия сегодня борется не просто за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Мы сейчас ведем борьбу против тех, кто объявил нам гибридную войну без объявления, кто пытается как-то на нас стратегически нанести нам поражение, что мы боремся не просто (за) какие-то земли, которые должны нас увеличить, (а) за ценности, которые не имеют вот такого банального материального воплощения... Ценности, связанные с культурой, с языком, родной речью, с искусством, с традициями, с верой, с возможностью по-настоящему быть свободными людьми", - сказала Захарова.
Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях агентства.
РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
 
 
