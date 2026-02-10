https://1prime.ru/20260210/zakharova-867352040.html

Захарова рассказала, за что борется Россия

Захарова рассказала, за что борется Россия - 10.02.2026, ПРАЙМ

Захарова рассказала, за что борется Россия

Россия сегодня борется не просто за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью | 10.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Россия сегодня борется не просто за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. "Мы сейчас ведем борьбу против тех, кто объявил нам гибридную войну без объявления, кто пытается как-то на нас стратегически нанести нам поражение, что мы боремся не просто (за) какие-то земли, которые должны нас увеличить, (а) за ценности, которые не имеют вот такого банального материального воплощения... Ценности, связанные с культурой, с языком, родной речью, с искусством, с традициями, с верой, с возможностью по-настоящему быть свободными людьми", - сказала Захарова. Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях агентства.

