Аналитик: Запад вводит в заблуждение, рассчитывая на крах России
2026-02-10T05:45+0300
2026-02-10T05:45+0300
2026-02-10T05:45+0300
АНКАРА, 10 фев— ПРАЙМ. Западные лидеры начинают осознавать, что, рассчитывая на крах России посредством санкционной политики, они фактически вводили в заблуждение самих себя и собственный электорат, такое мнение в комментарии РИА Новости выразила турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор.
Одна из причин, почему Запад оказался в проигрыше в рамках украинского кризиса, заключается в том, что он повторил вековую ошибку, недооценив Россию, написало ранее издание Telegraph. Там подчеркнули, что с момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада, за эти годы РФ обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе.
"Ставка на то, что санкции приведут к экономическому коллапсу России, не оправдалась, и сегодня это становится очевидно даже на Западе", — заявила собеседница агентства.
По её оценке, санкционная стратегия изначально строилась на политических ожиданиях, а не на реальном анализе устойчивости российской экономики и её способности к адаптации. Текиндор отметила, что вместо быстрого ослабления Россия сумела перестроить торговые цепочки, усилить расчёты в национальных валютах и переориентировать экспортные потоки, что существенно снизило эффект ограничительных мер.
Аналитик также указала, что на фоне затянувшегося конфликта и внутренних экономических проблем в странах ЕС санкционная риторика всё чаще вступает в противоречие с реальностью. Рост цен, давление на промышленность и усталость общества вынуждают западных политиков осторожнее формулировать свои оценки, поскольку прежние обещания "быстрого результата" всё сложнее объяснять избирателям.
Кроме того, по мнению Текиндор, изменение тона в западных столицах связано с пониманием того, что санкции перестали быть универсальным инструментом давления. Они всё чаще рассматриваются как фактор, наносящий сопутствующий ущерб самим инициаторам ограничений, что постепенно подталкивает их к поиску альтернативных политико-дипломатических решений и более прагматичного подхода к отношениям с Москвой.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
